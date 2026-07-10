Neuquén busca multar a Movistar por dejar sin Internet a residentes y turistas de Caviahue y Villa Pehuenia

La zona oeste de Neuquén se vio afectada por interrupciones en la señal en plena temporada de invierno. Los detalles.

Tras los reclamos de residentes y turistas de la cordillera neuquina, la Dirección Provincial de Protección al Consumidor imputará este lunes a la empresa de telefonía móvil Movistar por fallas en la prestación del servicio en el interior.

Pablo Tomasini, titular de esta Dirección, confirmó que la acción legal surge tras un operativo de fiscalización en la zona oeste de la provincia, donde se constató la interrupción de las comunicaciones en un momento crítico por el inicio de la temporada invernal.

El organismo actuó de oficio ante el incremento de denuncias por parte de usuarios residentes y turistas. Las inspecciones presenciales en Caviahue , Loncopué, Villa Pehuenia y Aluminé permitieron verificar la ausencia de señal y la imposibilidad de conexión a datos móviles.

En diálogo con LU5, el funcionario explicó que esta situación coloca a los ciudadanos en un estado de desprotección ante la falta de respuestas claras por parte de la firma prestadora.

El impacto en el turismo y la economía regional

La falta de conectividad trasciende la molestia individual y afecta de forma directa la actividad económica de los centros turísticos ya que, en la actualidad, el sistema de reservas y la gestión de alojamientos dependen de la red de internet.

Otro de los inconvenientes se nota en la imposibilidad de realizar pagos electrónicos en comercios y restaurantes genera complicaciones logísticas para quienes visitan la región.

En la entrevista, Tomasini destacó que el perfil del turista actual busca una conexión estable no solo para el ocio, sino para el cumplimiento de sus responsabilidades laborales.

En muchos casos, los visitantes optan por la modalidad de trabajo remoto desde sus destinos vacacionales."Quizás para ellos dos días sin internet implica la imposibilidad de que un turista venga, porque además hoy alguien que viene de Buenos Aires o de algún lugar del país a unos días de vacaciones, aquí normalmente viene con su notebook y sigue trabajando", afirmó Tomasini.

La interrupción de los servicios de telefonía móvil y datos incomunica a sectores enteros de la población. Esta problemática se agrava en el contexto de la temporada de nieve, donde la comunicación fluida resulta indispensable para la seguridad y la coordinación de servicios.

El funcionario subrayó la contradicción entre el esfuerzo del Estado provincial en la promoción turística y la falta de inversión por parte de las empresas privadas de telecomunicaciones.

"Cuando el turista llega a esos lugares, el pago en un restaurante o en cualquier lugar se hace con un mecanismo en el cual necesitas tener tanto internet como telefonía móvil", aclaró.

La falta de servicio anula la eficacia de estas herramientas digitales y perjudica la imagen de la provincia como destino preparado para el turismo internacional y nacional.

Plazos legales y posibles multas

El funcionario confirmó que la notificación formal de la imputación se entregará el lunes en las oficinas de la empresa en Neuquén capital. El documento técnico cuenta con pruebas recopiladas durante las inspecciones y capturas de pantalla de los usuarios damnificados que certifican la magnitud del problema.

Una vez que la empresa reciba la comunicación, contará con un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos y explicaciones técnicas sobre las fallas detectadas.

El proceso administrativo apunta a determinar el grado de vulnerabilidad al que se expone a los consumidores y el incumplimiento del deber de información. Las empresas, ante los reclamos, suelen limitar sus respuestas a promesas de reintegros económicos proporcionales a los días sin servicio en la próxima facturación.

Para el organismo de defensa del consumidor, esta solución resulta insuficiente frente al perjuicio ocasionado en el desarrollo de la vida cotidiana y la actividad comercial.

Tomasini enfatizó que la provincia exige un nivel de inversión acorde a las necesidades del territorio. Si bien existen factores climáticos que pueden afectar las instalaciones, como las nevadas, la frecuencia de las interrupciones sugiere una falta de mantenimiento o infraestructura deficiente.

"Esta situación tiene que ver con poner a todo el sistema en general en un sistema en un grado de vulnerabilidad muy importante porque las reservas se hacen por internet y las vinculaciones con los alojamientos se hacen vía telefónica", aclaró.

En caso de que Movistar no brinde explicaciones o no presente un plan de mejoras concreto, el organismo aplicará multas.

Desde Provincia también pretenden iniciar un monitoreo de otras prestadoras, como la empresa Claro, sobre la cual también pesan reportes de irregularidades en el interior.

La Dirección de Protección al Consumidor mantendrá la vigilancia en las zonas afectadas para verificar si se retoma el servicio o si los problemas técnicos persisten durante el resto del invierno.

De este modo, se busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones en la conectividad de las áreas rurales y turísticas del interior de Neuquén.