Amamacho, el proyecto que transforma las hierbas en medicina y nació en Villa Traful
Desde esa localidad cordillerana, Carla Solís transforma el conocimiento sobre las plantas medicinales en una experiencia que pone en valor los saberes de la naturaleza y la identidad de la región.
En Villa Traful, el paisaje cordillerano no solo invita a contemplar la naturaleza, sino también a descubrir los saberes que nacen de ella. Allí, Carla Solís creó Amamacho, un emprendimiento dedicado a la elaboración artesanal de tés e infusiones que rescata las propiedades de las plantas medicinales de la zona y las convierte en una propuesta que enriquece la experiencia de quienes visitan el destino. Su trabajo refleja el valor de los conocimientos transmitidos y el compromiso con el entorno natural que caracteriza a la provincia del Neuquén.
"Las plantas medicinales que hay acá son maravillosas. Me enamoré de Traful. Soy la creadora de Amamacho que es el femenino de ´apapacho´, abrazar con el alma. Y como todas estas cositas vienen de la Madre Tierra, el abrazo viene de la Madre Tierra", expresó la emprendedora al describir el origen de un proyecto que encuentra inspiración en el bosque y en la riqueza vegetal de la región. Cada hierba atraviesa un cuidadoso proceso de cosecha, secado y selección antes de formar parte de las distintas mezclas, elaboradas de manera artesanal según las características de cada planta.
Además de producir infusiones, Carla comparte ese conocimiento a través de un libro de su autoría dedicado a las propiedades de las plantas medicinales. El emprendimiento comenzó con la elaboración de ungüentos naturales y, con el paso del tiempo, incorporó aceites para masajes que amplían la propuesta de bienestar. "Estoy soñando con un lugarcito donde puedan venir y disfrutar de los tecitos, disfrutar de tomarte un té chai, pero que sea una experiencia. Cuando uno se da cuenta de que alrededor es todo medicina, que salís al patio de tu casa y hay medicina, empezás a cuidar las cosas diferente. Ese también es el espíritu de Amamacho", señaló.
Alternativas naturales
Con iniciativas como Amamacho, el turismo neuquino suma propuestas que invitan a conocer la provincia desde una mirada diferente, donde los sabores, los aromas, los saberes y el vínculo con la naturaleza forman parte de la identidad de cada destino. El trabajo de emprendedores como Carla Solís demuestra cómo el compromiso, la creatividad y el arraigo contribuyen a diversificar la oferta turística y a poner en valor el patrimonio natural y cultural de Neuquén.
El proyecto ofrece una variedad de alternativas naturales y souvenirs auténticos de la localidad, con el abrazo de las hierbas que nace en Villa Traful. Entre las infusiones se pueden conseguir tes y mates artesanales y de cosmética natural ungüentos y aceites para masajes.
Las hierbas medicinales y todos los productos se pueden encontrar en tiendas locales y comercios de la región, y para conocer más sobre su catálogo en el Perfil Oficial de Amamacho en Instagram.
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