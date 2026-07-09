Neuquén La Mañana hierba medicinal Amamacho, el proyecto que transforma las hierbas en medicina y nació en Villa Traful

Desde esa localidad cordillerana, Carla Solís transforma el conocimiento sobre las plantas medicinales en una experiencia que pone en valor los saberes de la naturaleza y la identidad de la región. + Agregar LM Neuquen en







En Villa Traful nacen estos productos naturales.

En Villa Traful, el paisaje cordillerano no solo invita a contemplar la naturaleza, sino también a descubrir los saberes que nacen de ella. Allí, Carla Solís creó Amamacho, un emprendimiento dedicado a la elaboración artesanal de tés e infusiones que rescata las propiedades de las plantas medicinales de la zona y las convierte en una propuesta que enriquece la experiencia de quienes visitan el destino. Su trabajo refleja el valor de los conocimientos transmitidos y el compromiso con el entorno natural que caracteriza a la provincia del Neuquén.

"Las plantas medicinales que hay acá son maravillosas. Me enamoré de Traful. Soy la creadora de Amamacho que es el femenino de ´apapacho´, abrazar con el alma. Y como todas estas cositas vienen de la Madre Tierra, el abrazo viene de la Madre Tierra", expresó la emprendedora al describir el origen de un proyecto que encuentra inspiración en el bosque y en la riqueza vegetal de la región. Cada hierba atraviesa un cuidadoso proceso de cosecha, secado y selección antes de formar parte de las distintas mezclas, elaboradas de manera artesanal según las características de cada planta.

Además de producir infusiones, Carla comparte ese conocimiento a través de un libro de su autoría dedicado a las propiedades de las plantas medicinales. El emprendimiento comenzó con la elaboración de ungüentos naturales y, con el paso del tiempo, incorporó aceites para masajes que amplían la propuesta de bienestar. "Estoy soñando con un lugarcito donde puedan venir y disfrutar de los tecitos, disfrutar de tomarte un té chai, pero que sea una experiencia. Cuando uno se da cuenta de que alrededor es todo medicina, que salís al patio de tu casa y hay medicina, empezás a cuidar las cosas diferente. Ese también es el espíritu de Amamacho", señaló.