Dolor por la muerte de un pequeño futbolista neuquino

La noticia de su deceso provocó una ola de consternación en redes sociales. El club emitió un emotivo comunicado.

La comunidad de Cutral Co atraviesa un momento de profundo pesar por la muerte de Tomás Bravo.

La comunidad deportiva de Cutral Co atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Tomás Bravo , un pequeño jugador de la categoría 2015 del Club Social y Deportivo Alianza. La institución confirmó la noticia a través de un emotivo comunicado en el que despidió al niño y acompañó a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento.

La triste noticia también fue dada a conocer públicamente por sus familiares y allegados mediante las redes sociales, donde rápidamente comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida, las condolencias y las muestras de afecto. Amigos, conocidos y personas vinculadas al club expresaron su pesar y enviaron palabras de acompañamiento a la familia de Tomás en medio de una pérdida que conmocionó a toda la comunidad.

A través de su mensaje oficial, el Club Alianza expresó el inmenso dolor que atraviesa toda la institución por la partida de uno de sus jugadores más pequeños.

"Con un profundo e inmenso dolor, el Club Social y Deportivo Alianza comunica el fallecimiento de Tomás Bravo, jugador de nuestra categoría Pre Décima", señaló la entidad al confirmar la noticia.

"Hoy el futbol queda en segundo plano"

"Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos toca despedir a uno de los nuestros, a un niño que vistió con orgullo nuestros colores y que dejó una huella imborrable en cada compañero, entrenador y familia que tuvo la dicha de compartir momentos con él", expresaron.

Las publicaciones en redes sociales también reflejaron el enorme cariño que despertaba Tomás entre quienes lo conocían. En distintas dedicatorias, allegados lo recordaron por su alegría, su entusiasmo y la pasión con la que vivía cada momento vinculado al club.

Sus allegados lo difinieron como "un jugador de nuestra cancha, un hincha fanático de Alianza, un luchador de la vida, un amigo alegre y un hijo excepcional". La despedida concluye con un deseo cargado de emoción: "Que se abran las puertas del Cielo ahí está llegando un jugador de nuestra cancha".

En su comunicado, el Club Alianza también hizo llegar sus condolencias a la familia de Tomás y reconoció que no existen palabras capaces de aliviar el dolor provocado por una pérdida de esta magnitud.

"No existen palabras capaces de aliviar un dolor tan grande. En este momento de inmensa tristeza, acompañamos con todo nuestro corazón a su familia, amigos y seres queridos, deseándoles la fuerza necesaria para atravesar este difícil momento", manifestaron desde la institución.

El mensaje oficial concluye con una despedida cargada de afecto y reconocimiento hacia el pequeño futbolista, cuyo paso por el club dejó un recuerdo imborrable entre quienes compartieron entrenamientos, partidos y momentos cotidianos.

"Dicen que nadie muere mientras siga viviendo en el recuerdo de quienes lo aman. Y vos, Tomi, vas a vivir para siempre en el corazón de la gran familia de Alianza. Descansá en paz, campeón. Nunca te vamos a olvidar", finaliza el comunicado difundido por el Club Social y Deportivo Alianza.

La despedida de Tomás generó una profunda conmoción en toda la comunidad de Cutral Co, que se unió en un mismo sentimiento de dolor para acompañar a sus seres queridos y recordar a un niño que, más allá de su corta edad, supo ganarse el cariño de todos quienes compartieron con él la pasión por el fútbol.