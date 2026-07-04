Peleas, golpes y una persona hospitalizada durante los festejos de Argentina

La celebración por el triunfo ante Cabo Verde registró varios enfrentamientos, tres demorados y un hombre internado tras recibir un botellazo. La violenta pelea sucedió frente a la estatua de Lionel Messi.

Los festejos por la victoria de Argentina ante Cabo Verde y la clasificación de la selección nacional a octavos de final del Mundial 2026 , terminaron en una serie de violentos enfrentamientos en Cutral Co . En medio de la celebración frente a la estatua de Lionel Messi , se registraron al menos tres peleas que dejaron como saldo tres personas demoradas y un hombre hospitalizado tras sufrir una feroz agresión.

Uno de los enfrentamientos sucedió en un sector ubicado entre la Ruta Nacional 22 y la calle Pernisek . De acuerdo con testigos, varios jóvenes iniciaron una pelea y uno de los participantes recibió “un puntazo o un botellazo” que lo hizo caer al suelo.

El hombre quedó tendido en el suelo sin poder de reacción, una situación que fue aprovechada por los otros involucrados, ya que un joven le propinó tres patadas en la cabeza que lo dejaron inconsciente. Según informó el medio local La Voz del Neuquén, el joven quedó interte en el piso, sin signos de reacción durante varios minutos.

Por esta razón, fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital de Complejidad VI de Cutral Co para recibir asistencia médica y realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Las peleas se registraron en la zona de la estatua gigante de Messi. Claudio Espinoza

La violenta pelea lo dejó inconsciente tendido en el suelo

Testigos presenciales del violento episodio aseguraron que el hombre permaneció tendido en el suelo sin reaccionar durante varios minutos e incluso afirmaron que se encontraba inconsciente. Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre su estado de salud ni sobre el tipo y gravedad de las lesiones que sufrió.

La violenta agresión no fue el único enfrentamiento registrado durante la euforia colectiva de los festejos. Vecinos contabilizaron y reportaron al menos 3 peleas entre distintos grupos de jóvenes, en los que hubo golpes de puño y patadas. Incluso, los vecinos aseguraron que estos enfrentamientos derivaron en los los golpes que posteriormente dejaron tendido en el suelo al joven.

Cientos de vecinos de Cutral Co salieron a festejar el triunfo de Argentina contra Cabo Verde.

Otras peleas frente a la escultura de Lionel Messi

En el lugar se desplegó un importante operativo policial, especialmente en el sector de la escultura de Lionel Messi. En ese contexto, en medio de los enfrentamientos, los efectivos lograron demorar al menos a tres personas, que estarían involucradas en la pelea que dejaron inconsciente y hospitalizado a un joven.

Gentileza: La Voz del Neuquén.

Hasta el momento, la Jefatura de la Policía de Cutral Co evitó brindar detalles sobre lo sucedido y tampoco informó sobre la cantidad de personas lesionadas durante los festejos por el triunfo de Argentina. Sim embargo, comenzará una investigación para determinar las responsabilidades en la brutal pelea que terminó con un joven hospitalizado y al menos tres personas demoradas.