Un narco neuquino rebelde hace buena letra y se acerca a su libertad

Mientras tuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, incumplió en forma reiterada las pautas impuestas. La justicia se cansó y lo encerró en la cárcel de Roca para que cumpla su condena.

Un procedimiento de Gendarmería sobre la Ruta 22 frustró el paso de los narcos con dos kilos de cocaína.

Luego de caer preso por transportar dos kilos de cocaína , un narco oriundo de Rincón de los Sauces se mostró reacio a cumplir con las reglas impuestas por la justicia federal neuquina y terminó alojado en la Colonia Penal 5 de la ciudad rionegrina de General Roca. Sin embargo, con el correr del tiempo, empezó a hacer buena letra y se encuentra muy cerca de obtener su libertad.

La investigación que involucró al hombre que vivía en Rincón se inició el 10 de junio de 2023, cuando el personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) tuvo que hacer un importante despliegue sobre la Ruta Nacional 22 al observar que un vehículo buscaba evitarlos en la zona de Zapala.

Las pesquisas posteriores confirmaron que los sospechosos se movilizaban en dos vehículos y que el auto que hizo una maniobra en “U” era parte de un dispositivo delictivo, que incluía otro rodado que cumplía el rol denominado “punta de lanza”, es decir, que avisa al que viene detrás sobre los operativos de las fuerzas de seguridad.

De igual modo, los sospechosos fueron acorralados y uno de los hombres, identificado como Oscar Rubén Zúñiga, terminó detenido e imputado por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte.

Como ocurre en otros operativos, el can detector de Gendarmería Nacional fue fundamental para el secuestro de la droga. Gentileza Gendarmería

Tanto Zúñiga como el resto de los involucrados quedaron a disposición del juzgado federal de Zapala y, luego, el Tribunal Oral Federal de esta capital avanzó con el juzgamiento y las condenas. Zúñiga recibió una pena de 4 años y 7 meses de prisión efectiva y, otro de los hombres que se le impuso una pena efectiva fue Adonis Lugo Contreras, de 4 años y 4 meses.

Le dieron la domiciliaria en dos oportunidades

Lo particular de Zúñiga fue que logró acceder en dos oportunidades a la prisión domiciliaria pero el incumplimiento de las pautas de conducta cansó al área de Ejecución de la justicia federal y a fines de 2024 ordenaron su encierro en la cárcel de Roca.

En las últimas semanas, la defensa oficial se presentó ante Ejecución para realizar el pedido de incorporación de Zúñiga al Régimen Preparatorio para la Libertad. El hombre cumplió con parte de la condena impuesta y, además, mostró su predisposición a realizar cursos y talleres que lo favorecieron en una reducción de los plazos.

El hombre de Zapala atrapado con los ladrillos de marihuana fue interceptado por personal de Gendarmería. Rodolfo Ramírez

La fiscalía no se opuso a la solicitud del defensor aunque un requerimiento de salidas transitorias quedó bajo análisis y dependerá de un informe que deberán elaborar los responsables de la Unidad 5 de Roca.

Una intensa persecución en Zapala

El procedimiento que terminó con la detención de Zúñiga en 2023 se concretó sobre la Ruta 22 y fue a partir de que un vehículo hizo una maniobra en “U” con el fin de evitar el control preventivo de Gendarmería. A partir de este incidente, se produjo una persecución por la colectora Houssay, en Zapala. Los sospechosos intentaron alejarse, pero fueron acorralados por distintos móviles debido a que se pidió la colaboración de la Policía neuquina.

En el camino, arrojaron una mochila con dos kilos de cocaína.