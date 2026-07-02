"Pedí protección durante años y nadie hizo nada", el duro testimonio de la mamá del adolescente asesinado en Confluencia

La familia conserva las denuncias por agresiones y amenazas que realizó desde 2022. Una semana antes habían sufrido un tiroteo en su casa.

Francisco Peuchot tenía 16 años y su mamá denunció que había tenido que abandonar la secundaria por el temor a las agresiones y amenazas de parte de la familia del menor imputado por su asesinato.

El velorio de Francisco Pecuhot de 16 años se realizó entre familias, vecinos y amigos. El presunto asesino, también adolescente, fue detenido e imputado. De todas maneras, tras el asesinato en el barrio Confluencia, la violencia siguió entre incendios y amenazas, mientras la mamá de la víctima rompió el silencio: "Pedí protección durante años y nadie hizo nada".

Ella es Viviana Maripán, quien este miércoles en una entrevista con LU5, sostuvo que desde hace años advertía a la Justicia que Francisco estaba en riesgo. "Siempre pedía resguardo para mi hijo, seguridad para mi hijo, porque siempre vivíamos sufriendo violencia", afirmó.

Conserva denuncias realizadas al menos desde 2022 , que quedaron a cargo de la entonces fiscal Valeria Panozzo por ataques con arma blanca, disparos, incendios y piedrazos. El objetivo de la mujer era que se realice una intervención para evitar una tragedia. "Siempre pedía en Fiscalía que trataran de hacer algo para que no pasara lo que pasó", sostuvo.

disparos confluencia asesinato

En diálogo con LM Neuquén también relató que la mayoría de las veces, Francisco la acompañaba a la Fiscalía para señalar a las mismas personas que más de cuatro años después, son lo que señala como los asesinos. Es que para Viviana, si bien el único imputado es quien disparó a la cabeza de su hijo el 19 de junio, además hubo cómplices que continúan realizando amenazas.

Francisco había dejado la escuela por miedo a que lo maten

Para Viviana, Francisco no fue una víctima circunstancial. Afirma que desde un conflicto sucedido en 2020 entre integrantes de las familias Maripán y Cañete, tras el cual su sobrino Darío Ezequiel Maripán conocido como "el payaso Maripán" fue condenado por el homicidio de Luis Eduardo Cañete, comenzaron las amenazas de venganza contra cualquier integrante de su familia. "Siempre decían que cualquiera de los Maripán iba a pagar", sostuvo.

"Cuando pasó esto yo me puse en el lugar de ellos, si fue él, tiene que pagar", dijo Viviana y explicó que no lo visitó a la cárcel donde cumple la condena a más de 12 años. "Por mi parte me aislé, yo tenía mis hijos, no quería que corran riesgo, pero no les importó, van a seguir, después de matarlo subieron a sus redes sociales fotos de armas y ponían todavía nos quedan balas".

Su testimonio refuerza lo que días atrás había contado Sara a LM Neuquén la tía del adolescente de 16 años asesinado: que Francisco intentaba mantenerse al margen de los ataques constantes que terminaron costándole la vida.

Armas Confluencia Los jóvenes subieron fotos portando armas a las redes sociales.

"Ella venía denunciando lo que ocurría: piedrazos, tiros contra su casa", dijo entonces, convencida de que la tragedia pudo haberse evitado. desde hacía tiempo los disparos y piedrazos contra la vivienda. "Mi sobrino no era malo, siempre trataba de calmar las cosas en la casa de mi cuñada", había contado.

Viviana asegura que Francisco no consumía drogas, que ayudaba a sostener la economía familiar haciendo changas y que, aun así, era perseguido únicamente por pertenecer a su familia. "Mi hijo no buscaba problemas. Salía a vender manzanas, limpiaba patios para ayudarme", afirmó.

Incluso, en diálogo con LM Neuquén profundizó las consecuencias de la desprotección: indicó que Francisco estaba estudiando en el CPEM 41 pero tuvo que tomar la drástica decisión de abandonar la secundaria ante la situación de desprotección frente a la violencia. "Tuve que hablar con la maestra , preferí que no fuera más a la escuela porque también iban estos chicos de la familia Cañete y Osés", explicó Viviana.

francisco peuchot asesinato en confluencia (2)

Aún así alentó a su hijo a seguir en busca de un proyecto de vida: "Hizo el curso de barbería, siempre se dedicó a hacer cosas, no te digo porque es mi hijo, pero nunca tuvo maldad, siempre quiso salir adelante, me decía 'yo quiero trabajar de esto', siempre pensando a futuro".

Crónica de un asesinato anunciado

La mujer, quien conserva el diploma de barbero otorgado por la Municipalidad de Neuquén, también advirtió el desgaste de su hijo por el constante riesgo de ser herido o asesinado: "Francisco estaba cansado porque hasta él me acompañaba a hacer denuncias a fiscalía, porque la Comisaría 19 está en el medio donde vive esta gente, nosotros para aquel lado nunca íbamos, vivimos a una cuadra y era todos los días la agresión y llamar todos los días a la policía".

Frente a esto, señaló que la situación se agravaba porque según aseguró a veces también recibían agresiones de parte de la Policía. "Una vez hirieron de un disparo a mi cuñada y de la comisaría la dejaron tirada, le dijeron que el patrullero no era un Uber, y al ratito fueron los Cañete le tiraron piedrazos y los policías nos decían que por nuestra culpa les pasaba eso, es como si les tuvieran miedo", reclamó.

Por su parte, también aseguró al poder judicial: "me da mucha bronca hace años pidiendo para que no pase esto, hoy mi hijo está muerto por culpa de fiscalía que no me respondió, los policías me decían que no podían hacer nada si la fiscal Panozzo no se los ordenaba, esa fiscal nos trataba de banda y decía mejor que se maten entre ellos".

incendio asesinato barrio confluencia Luego del asesinato de Francisco Peuchot la comisión vecinal denunció que hubo un incendio de una casa en el barrio Confluencia.

Ante las acusaciones de que su familia conforma una banda delictiva o temida en el barrio, Viviana indicó: "nos tienen como que somos banda, si fuéramos banda no estaría dedicándome a hacer denuncias para que paren, estamos a una cuadra, dos semanas antes habían apuñalado a otro chico, estuvo muy mal en el hospital, y el asesino de mi hijo tiene causas por robo, hurto, disturbios".

Por su parte, también recordó un episodio ocurrido tiempo antes, cuando apedrearon un colectivo en el que viajaba su hijo, o cuando el mismo adolescente que está detenido habría intentado herirlo: "Un vecino se dio cuenta que le largó una puñalada y lo empujó para atrás".

Armas Confluencia2 La mamá de Francisco denunció que los jóvenes subieron fotos portando armas a las redes sociales "y ponían todavía nos quedan balas".

La esperanza en la Justicia no se perdió

De cara al proceso judicial por el asesinato de su hijo, Viviana indicó que tiene esperanzas de que a partir de este momento la investigación pueda alcanzar a todos los responsables. "La Fiscalía de Delitos Juveniles está con el menor detenido en un hogar, pero la Justicia también tiene que meterse con los adultos, el que lo acompañó, el que le pasó el arma, hay datos y pruebas", aseguró.

Por último Viviana relató a LM Neuquén una secuencia ocurrida una semana antes del homicidio que -así como la pérdida de su hijo- nunca olvidará. Tras sufrir un tiroteo en su casa la Policía fue a peritar a su casa las marcas de los disparos de 9 mm. "El subcomisario me había dicho que estaban trabajando, "ya los tenemos fichados", y cuando estuvo nuevamente acá afuera por el asesinato de Francisco me dijo "yo pensé que me ibas a pegar", por el tema de que yo había hablado con él, una semana antes".

Lejos de pegarle, en medio del llanto, Viviana explicó a este diario que siguen circulando amenazas contra su familia y reclama que la investigación no se limite al homicidio de Francisco, sino que también revise las denuncias previas que, según afirma, anticipaban el desenlace. "Mi hijo está en un cajón y ellos festejando porque bajaron a uno", dijo. "Yo necesito una respuesta favorable de la Justicia".