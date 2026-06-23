Violento antecedente: el "Payaso" Maripán y el siniestro vínculo con el asesinato del adolescente en barrio Confluencia

La violencia entre familias se remonta a 2021 cuando, durante una salida transitoria, el "Payaso" mató a un amigo. Una historia de balaceras, piedrazos y denuncias.

A partir del asesinato del joven de 16 años de la familia Maripán que murió de único disparo en la cabeza , se puso de manifiesto que una cruenta enemistad entre dos familias del barrio Confluencia no quedó sepultada tras la resolución judicial por un emblemático crimen.

Aquel antecedente sangriento dejó su huella en Paimún y Boerr hace cinco años, cuando Darío Ezequiel Maripán, alias "Payaso" , asesinó a Luis Eduardo Cañete, alias "Santino" .

Según se supo, el día previo al crimen se habría producido una discusión entre la víctima, el acusado y otras dos personas que para la Justicia no estuvieron vinculadas en el hecho.

El "Payaso" Maripán mató a su amigo durante una salida transitoria

Era el 7 de enero de 2021 cuando, unos pocos minutos antes de las 10:50, los gritos estallaron en la calle. Según reconstruyó la fiscalía, esa mañana se generó una discusión entre Cañete y Maripán, quien le insistió a la víctima que resolvieran todo con una pelea.

Cañete aceptó, pero cuando se acercó Maripán sacó un arma de fuego y le disparó varias veces. Una de esas balas alcanzó a "Santino", quien murió en el hospital poco más tarde.

Uno de los detalles criminales fue que el homicidio había ocurrido en instancias en que el condenado gozaba de salidas transitorias cumpliendo una condena de 3 años por un hecho anterior.

SFP Confluencia Boer y Paimun homicidio (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Tras una extensa investigación, la fiscalía acusó a Maripán por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor. Para solicitar la pena y alejarse del mínimo de la escala penal prevista, el fiscal Andrés Azar indicó que entre los agravantes se tuvo en cuenta la naturaleza de la acción, siendo un hecho con disparos en la vía pública a plena luz del día y a una persona que se encontraba desarmada.

También hizo referencia a la extensión del daño, los motivos que lo llevaron a delinquir y los vínculos personales por la relación de amistad que tenían el imputado y la víctima. Por último, Azar indicó el comportamiento procesal del imputado durante el proceso por las amenazas producidas a testigos de la causa.

La condena a Maripán

Diez meses después, en diciembre se llevó a cabo el juicio al que llegó en prisión preventiva. Un tribunal integrado por la jueza Estefanía Sauli y los jueces Lucas Yancarelli y Mauricio Zabala. El fallo resultó condenatorio contra el único imputado por el crimen del barrio Confluencia.

Finalmente, el "Payaso" Maripán, fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión efectiva por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Cañete.

A su vez, por unanimidad se computó la pena anterior y fue llevado a afrontar 14 años y 6 meses de prisión efectiva que se vencería en 2035.

Una guerra a tiros

El Payaso llegó detenido en prisión preventiva a la audiencia de determinación de la pena que debe fijar la Oficina Judicial. Sin embargo, los enfrentamientos entre ambas familias no cesaron. Una balacera contra la casa de la viuda de Cañete volvió a encender el fuego armado entre las familias.

La mujer alertó a la Comisaría 19 que familiares del acusado habían disparado contra su vivienda, en la toma Ex Despo. Además, que uno de esos tiros hirió en el abdomen a un joven, que fue trasladado al hospital Castro Rendón, donde permanece internado fuera de peligro.

Una vez entrevistada la mujer, constatado que había impactos de bala en el portón de su vivienda y que se hubo trasladado al joven herido, los efectivos se retiraron del lugar, pero debieron regresar a los pocos minutos por un nuevo tiroteo.

Balacera Ex Despo 2.jpg La Policía detuvo a los presuntos autores de la balacera contra una casa de la toma Ex Despo en la que un vecino resultó herido y, además, secuestró cuatro armas de fuego.

En este entonces la sed de venganza estaba más que nunca latente. Los policías identificaron a un grupo de unas 15 personas, todos familiares de Cañete, entre los que se encontraban una mujer de 43 años de apellido Osés que fue detenida con un revólver calibre 22.

También a un joven de 29 años, quien intentó darse a la fuga, pero fue finalmente capturado y se constató que tenía tres revólveres y dos tumberas, todas envueltas en una camisa.

Ante la detención de ambos, familiares arrojaron piedrazos al personal policial, por lo que fue necesario la intervención de personal de la Metropolitana, que debió hacer uso de gases y las escopetas anti tumulto para disuadir la situación. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría y personal de Criminalística realizó las pericias de rigor en el lugar.

Balecera Ex Despo 1.jpg

Los disturbios continuaron por toda la noche, incluso fuera de la unidad policial, donde familiares de los detenidos arrojaron bombas molotov. Entre los atacantes estaba "Martincito", el adolescente conflictivo que fue echado del barrio San Lorenzo y que residía con sus familiares en el barrio Confluencia, precisamente, la mujer detenida.

Absuelto por el asesinato del "Bombo" Oyarzo

Una de las "hazañas" de las que Maripán salió impune fue el asesinato de Diego “Bombo” Oyarzo. Tenía 23 años cuando el 7 de noviembre de 2017 lo asesinaron de un tiro mientras tomaba cerveza con sus amigos en la vereda, sobre calle Pomona al 1600. El joven murió desangrado.

Cuatro días antes, el Bombo escribió en su Facebook y desafió: “Todos tratan de matarme pero no les da la sangre y saben dónde encontrarme”. El mensaje estaba dirigido a la banda los Chavos.

Según reconstruyó la fiscalía tres jóvenes pasaron a bordo de un auto y le dispararon a la víctima. La investigación condujo a Darío Ezequiel Maripán, alias Payaso, quien habría baleado y matado a Diego “Bombo” Oyarzo.

Sergio Limón junto al fallecido Bombo Oyarzo en Confluencia. Sergio Limón junto al fallecido Bombo Oyarzo en Confluencia.

Por su parte, también acusaron a Jonathan Lefin, integrante de la banda los Chavos, por ser cómplice del Payaso porque el joven conducía el auto desde el que se concretó el ataque a la víctima.

En este sentido, el proceso judicial alcanzó la instancia de que el juez Diego Piedrabuena avaló la acusación de la fiscal Gloria Lucero y le formuló cargos por homicidio calificado por el uso de arma de fuego en carácter de partícipe necesario. Lefin no llegó a permanecer en prisión preventiva como había pedido Lucero porque el juez le dictó una fianza de 100 mil pesos.

Finalmente, el caso llegó a juicio, pero por el beneficio de la duda a Maripán, los jueces Mario Rodríguez Gómez, Martín Marcovesky y Gustavo Ravizzoli lo absolvieron de culpa y cargo. Sin embargo, declararon culpable a Jonathan Franco Lefipan Lefin, como partícipe secundario identificado como el conductor del auto rojo o bordó, como fue identificado.