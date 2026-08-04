Así es el predio del EPAS donde murió Tahiel Herrera, el niño de 6 años del barrio Confluencia

Un dron de L M Neuquén capturó desde el aire cómo se ve el predio ubicado en la calle Tronador de la ciudad de Neuquén

Tahiel Herrera murió por asfixia por inmersión en el predio del EPAS de la calle Tronador.

Un recorrido aéreo realizado por LM Neuquén permite observar desde arriba la extensión y la distribución del predio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento ( EPAS ) donde murió Tahiel Herrera , de 6 años.

Las imágenes muestran la planta de tratamiento ubicada sobre la calle Tronador , en cercanías de El Chocón, desde diferentes alturas y perspectivas. El dron sobrevuela las instalaciones y permite distinguir la gran cantidad de estructuras que forman parte del complejo, además de los sectores destinados al tratamiento de líquidos cloacales.

Desde el aire se observan grandes piletones rectangulares , estructuras circulares y diferentes construcciones distribuidas dentro del predio. También pueden verse los caminos internos que conectan los distintos sectores de la planta y el entorno urbano que rodea a las instalaciones.

El registro permite tener una dimensión más clara del lugar en el que se desplegó durante varias horas el operativo de búsqueda de Tahiel. La planta ocupa una superficie amplia y cuenta con numerosos sectores, lo que permite comprender la complejidad del rastrillaje que realizaron los efectivos policiales, bomberos y especialistas durante aquella noche.

Un predio atravesado por piletones y estructuras de tratamiento

La dimensión del complejo adquiere especial relevancia al reconstruir el operativo realizado durante la noche del lunes. Según informó LM Neuquén, la Policía tomó intervención alrededor de las 20:50 luego de recibir llamados que alertaban sobre la posible presencia del niño dentro de la planta. Participaron efectivos de la Comisaría 19, personal de Bomberos, buzos especializados y agentes de la División Búsqueda de Personas.

La principal preocupación durante las primeras horas era que Tahiel hubiera caído en alguno de los piletones utilizados para el tratamiento de aguas servidas. Cerca de las 22:15, mientras los bomberos realizaban tareas de búsqueda en el agua, localizaron un cuerpo que posteriormente fue confirmado como el del niño.

La investigación busca reconstruir cómo llegó hasta los piletones

El video aéreo se conoce mientras la Justicia intenta establecer qué ocurrió dentro del predio después del ingreso de Tahiel y cómo llegó hasta el sector donde finalmente fue encontrado.

Otra filmación difundida por LM Neuquén permitió reconstruir los primeros minutos de la secuencia. Las cámaras registraron al niño ingresando corriendo al predio a las 19:14:16. Poco después, un guardia advirtió su presencia y comenzó a seguirlo, aunque el pequeño continuó avanzando. El trabajador regresó luego hacia el acceso para buscar a un adulto y, a las 19:15:32, se encontró con la madre del niño y le indicó hacia dónde debía dirigirse.

Omar Novoa

Las imágenes también permitieron establecer que el portón estaba abierto en el momento en que Tahiel ingresó. Sin embargo, todavía resta determinar qué ocurrió después de esa primera secuencia, cuál fue el recorrido completo del niño y qué sucedió hasta su llegada a los piletones.

La investigación está a cargo de la Fiscalía y la Comisaría 19 y contempla el análisis de las cámaras de seguridad, testimonios de familiares, vecinos y trabajadores, además de las pericias correspondientes.

Mientras tanto, la tragedia provocó una profunda conmoción en el barrio y también en la comunidad educativa de la Escuela Especial 22, donde Tahiel asistía diariamente. La institución suspendió las clases para acompañar a su familia y atravesar el duelo por la muerte del pequeño.