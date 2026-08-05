Desconsuelo en el último adiós a Tahiel, el niño que murió en los piletones del EPAS: "La mamá está destrozada"

El velorio del pequeño de seis años se realiza en una iglesia del barrio Confluencia. El barrio Confluencia acompaña a la familia del pequeño.

El barrio Confluencia despide este miércoles a Tahiel Herrera , el niño de seis años que murió tras caer en uno de los piletones del EPAS . Desde la noche del martes, familiares, vecinos, docentes y allegados comenzaron a acercarse a la iglesia Encuentro con Dios, ubicada sobre calle Copahue 1640, donde se realiza el velorio que se extenderá hasta las 12. Luego, sus restos serán trasladados al cementerio central.

El silencio y la tristeza reemplazaron al movimiento habitual del barrio. A casi 48 horas de la tragedia que conmocionó a Neuquén , el dolor sigue siendo difícil de describir para quienes conocían al pequeño y a su familia.

María Eva Arriagada, presidenta de la comisión vecinal de Confluencia , acompañó a la madre desde que se confirmó la muerte del niño. Fue una de las personas que ayudó a realizar los trámites para organizar el velorio.

"Ayer, cerca de las 18.30, el comisario avisó que la familia podía retirar la documentación. Fueron a buscar los papeles y después nos fuimos a CALF para organizar todo. Finalmente decidieron velarlo en la iglesia de calle Copahue 1640", relató a LM Neuquén.

La despedida comenzó el martes por la noche y, desde entonces, no dejaron de llegar personas para acompañar a la familia. "Hay bastante gente desde ayer", contó la vecinalista, que este miércoles regresó al lugar para colaborar con la organización y acompañar el traslado al cementerio.

"Está destrozada"

La imagen que más conmueve a quienes permanecen junto a la familia es la de la mamá de Tahiel. "Es muy jovencita. Está destrozada totalmente", expresó Arriagada.

Con la voz quebrada, dijo que el único consuelo que encuentra en medio de tanto dolor es que la mujer no atraviesa sola este momento.

El aula donde estudiaba Tahiel en la Escuela Especial 22. Claudio Espinoza

"Menos mal que tiene otro niño de cuatro años. Yo creo que él la va a ayudar a salir adelante, porque debe ser muy difícil haber perdido a un hijo", reflexionó.

Desde que ocurrió la tragedia, vecinos del barrio se organizaron para acompañarla en cada paso: desde los trámites posteriores al fallecimiento hasta la organización del velorio y el sepelio.

El caso movilizó no solo a los vecinos de Confluencia sino también a las instituciones que formaron parte de la vida de Tahiel. La Escuela Especial 22, donde concurría actualmente, suspendió las clases este miércoles para permitir que docentes y directivos acompañen a la familia. También la comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 76, donde el pequeño había asistido antes de ingresar a la escuela especial, difundió un emotivo mensaje de despedida.

"Guardamos en nuestra memoria su hermosa luz y el tiempo compartido en nuestras salas", expresaron en una publicación en la que invitaron a toda la comunidad a acercarse "sin juicios y con los brazos abiertos" para acompañar a la familia.

Un pedido contra los prejuicios

En las últimas horas también se expresó públicamente la organización Comunidad Empoderada Autista - Familia Neurodiversa, que pidió respeto hacia la familia y cuestionó los comentarios que comenzaron a circular en redes sociales tras conocerse la tragedia.

A través de un comunicado, señalaron que muchas personas opinan sin conocer las características que atraviesan las familias que conviven con niños neurodivergentes.

"La falta de noción del peligro y la impulsividad no son descuido de los cuidadores; son características de la neurodivergencia en un entorno que no está adaptado ni preparado para contenerla", remarcaron.

La organización pidió terminar con los mensajes que responsabilizan a la familia y llamó a la sociedad a actuar con mayor empatía. "Antes de señalar con el dedo, piensen en el dolor devastador de quienes acaban de perder lo que más aman", expresaron.

Además, reclamaron una mayor comprensión sobre el autismo y más redes de apoyo para las familias que enfrentan diariamente desafíos vinculados al cuidado de niños con discapacidad.

Por otra parte, la investigación judicial continúa para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.