La tajante postura de Rolando Figueroa sobre la extranjerización de tierras: "No vamos a acompañar"

El gobernador ratificó en un acto de entrega de lotes en el norte neuquino el rechazo a la extranjerización de tierras, en la previa del debate en el Senado.

Durante un acto de entrega de lotes a familias en Varvarco, el gobernador Rolando Figueroa volvió a marcar posición sobre uno de los debates más sensibles de la agenda nacional. Es la extranjerización de tierras y el debate para apoyar o no la Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Lo hizo apenas días después de haber enviado a la Legislatura provincial un proyecto para blindar las tierras fiscales de Neuquén.

"Estamos en Varvarco entregando lotes a familias. Es tan importante la tenencia de la tierra que, así como hemos dicho que de ninguna manera vamos a entregar tierras fiscales a extranjeros, envié la ley el día lunes a la Legislatura", dijo el mandatario provincial. Y acotó: "Con la misma firmeza digo que de ninguna manera vamos a acompañar la extranjerización de nuestros activos".

Así como envíamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén.



No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar… pic.twitter.com/LTaxISdOun — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 5, 2026

Y agregó: "Nosotros queremos que las tierras sean para los argentinos, y el nivel de desarrollo va atado a la producción. Ese es el camino".

Ley de Tierras: el proyecto que envió a la Legislatura

El lunes, Figueroa presentó ante la Legislatura neuquina un proyecto para modificar la Ley Provincial N° 263 de Tierras, vigente desde 1971, que establece que las tierras fiscales de la provincia solo puedan ser adjudicadas, vendidas o arrendadas a ciudadanos argentinos o personas jurídicas constituidas en el país.

La iniciativa también busca orientar la adjudicación de esas tierras hacia proyectos productivos, ganaderos y turísticos.

"Con la misma firmeza digo que de ninguna manera vamos a acompañar la extranjerización de nuestros activos" - Rolando Figueroa. "Con la misma firmeza digo que de ninguna manera vamos a acompañar la extranjerización de nuestros activos" - Rolando Figueroa.

En paralelo, el gobernador le pidió a la senadora nacional por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que impulse en el Congreso un límite cuantificable a la venta de tierras a extranjeros en todo el país.

La jugada de Figueroa se da a pocos días de que el Senado de la Nación trate este jueves 6 de agosto las modificaciones que el Gobierno nacional impulsa a la Ley de Tierras (26.737), sancionada en 2011, que hoy fija límites a la extranjerización.

La reforma que negocia la Casa Rosada busca flexibilizar esos topes, y en el tratamiento en comisión se debate si cada provincia podrá fijar su propio marco sobre tierras rurales o si el límite actual, del 15%, subirá al 25%.

Voto de La Neuquinidad

El voto de Corroza en el recinto todavía no está definido y, según trascendió, se mantendrá reservado hasta conocer la versión final del proyecto. Neuquén es, según datos oficiales, uno de los departamentos del país con mayor porcentaje de tierras en manos extranjeras, lo que le da un peso particular a la posición que fije la provincia.