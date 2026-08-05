Gaido apoyó a Figueroa en la defensa de los recursos y el territorio neuquinos

El intendente apoyó la postura común respecto al debate nacional sobre la Ley de Tierras, donde Neuquén sacó la bandera de la autonomía.

El intendente Mariano Gaido expresó su respaldo al gobernador Rolando Figueroa en la defensa de los recursos naturales y el territorio de la provincia, al referirse al debate sobre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocida también como la reforma de la Ley de Tierras .

La postura se da en un marco de fuerte debate nacional respecto a la reforma, pero donde en la provincia de Neuquén, Figueroa envió su propio proyecto a la Legislatura, para prohibir la venta de tierras fiscales a extranjeros y marcar un límite.

“Los recursos naturales son de los argentinos y de los neuquinos, y tenemos la responsabilidad de defenderlos”, sostuvo Gaido, quien afirmó que la protección de la propiedad privada debe ir acompañada por la defensa de la soberanía, el territorio y el patrimonio natural del país.

Mariano Gaido apoyó la postura del gobernadore Rolando Figueroa.

En ese sentido, remarcó que las naciones desarrolladas preservan estratégicamente sus recursos naturales y sus tierras, y consideró innecesario avanzar en una modificación de la legislación vigente sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Mariano Gaido: destacó la autonomía provincial

Asimismo, destacó la postura expresada por el gobernador Rolando Figueroa y convocó a sostener una posición común en defensa de la autonomía provincial y de los recursos naturales.

“Los neuquinos sabemos el valor de nuestros recursos porque durante décadas los hemos puesto al servicio del crecimiento de la Argentina. Hoy más que nunca tenemos que defender nuestra independencia, nuestra autonomía y nuestro territorio”.

El jefe comunal recordó que la normativa actual establece un límite del 15% para la compra de tierras rurales por personas extranjeras y señaló que, en la actualidad, ese porcentaje se encuentra muy por debajo del máximo permitido: “Estamos en un 5% de esa ocupación. No entiendo la necesidad de ampliar ese límite cuando todavía existe un amplio margen dentro de la legislación vigente”, expresó.

Gaido enfatizó que Neuquén debe continuar defendiendo sus recursos estratégicos, entre ellos el agua, los glaciares, los lagos, el petróleo, el gas y la generación de energía, al considerar que constituyen un patrimonio fundamental para el desarrollo de la provincia y del país.

“Tenemos que cuidar la tierra de los neuquinos y defender nuestros recursos. Neuquén ha aportado históricamente al crecimiento de la Argentina a través de su energía, y debemos seguir defendiendo ese patrimonio”, concluyó.

Los recursos naturales

La provincia sostiene desde hace años una posición firme respecto del dominio originario sobre sus recursos naturales y la administración de su territorio.

Esa postura encuentra respaldo en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos existentes en su territorio, y también en la propia Constitución neuquina, que establece herramientas para ordenar, administrar y proteger sus bienes estratégicos.

Por eso, distintas fuentes provinciales sostienen que “la eventual aprobación de la ley no implicará un cambio en la política que Neuquén viene desarrollando en materia de administración de tierras. La provincia conservará las facultades para establecer sus criterios, definir prioridades y ejercer los controles que considere necesarios dentro de su jurisdicción”. Ese aspecto modifica sensiblemente la lectura política del proyecto.