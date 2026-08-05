Prevención Salud impulsa nuevas jornadas de donación de sangre para promover una cultura voluntaria y habitual

Tras realizar nuevas campañas en Posadas y Mendoza, la prepaga de SANCOR SEGUROS reafirma su compromiso con la promoción de la donación voluntaria de sangre e invita a concientizar sobre la importancia de sostener los bancos de sangre durante todo el año.

En el marco de su programa preventivo “Sumá chances de vida”, Prevención Salud llevó adelante una nueva edición de sus jornadas de donación voluntaria de sangre en Posadas y Mendoza, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los bancos de sangre y promover una práctica solidaria que resulta indispensable para el funcionamiento del sistema de salud.

Las acciones se desarrollaron el 24 y 25 de junio en Posadas y continuaron en Mendoza, el 27 de julio en las oficinas de Prevención Salud y el 3 de agosto en el edificio AVATAR del Grupo Sancor Seguros. En total, 145 personas participaron de las cuatro jornadas, durante las cuales se concretaron más de 120 donaciones de sangre . Las iniciativas convocaron a colaboradores, afiliados y miembros de la comunidad, quienes participaron de manera voluntaria para contribuir con una acción que puede salvar vidas.

"Donar sangre es un gesto sencillo que puede marcar una enorme diferencia para quienes atraviesan una situación de salud compleja. Desde Prevención Salud buscamos generar espacios que faciliten este acto solidario y, al mismo tiempo, contribuir a construir una cultura de donación sostenida, entendiendo que la necesidad de sangre existe todos los días del año y no solamente frente a una emergencia", señaló la Dra. Julieta Cardellino , Gerente Médico de Prevención Salud.

Donar sangre: una acción simple que puede salvar vidas

La necesidad de contar con sangre segura es permanente para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes, partos, accidentes y diversas enfermedades, por lo que resulta fundamental mantener un flujo constante de donantes voluntarios.

La donación de sangre es un acto sencillo, rápido, seguro y prácticamente indoloro que puede salvar vidas. Como la sangre no puede fabricarse ni reemplazarse por ningún producto, la única forma de obtenerla es a través de la donación voluntaria. Además, de una única unidad de sangre pueden obtenerse glóbulos rojos, plaquetas y plasma, componentes que pueden ser utilizados para el tratamiento de distintos pacientes, según sus necesidades clínicas.

En Argentina, solo el 1,5 % de la población dona sangre cada año. De ese total, entre el 55 % y el 57 % corresponde a donaciones por reposición, realizadas cuando un familiar o un amigo necesita una transfusión, mientras que apenas entre el 43 % y el 45 % son donaciones voluntarias y habituales. Sin embargo, se estima que sería necesario alcanzar una tasa cercana al 10 % de la población para cubrir la demanda del sistema de salud. En este sentido, el Ministerio de Salud de la Nación impulsa un modelo basado en la donación voluntaria y regular, que permita garantizar la disponibilidad de sangre durante todo el año, sin depender de situaciones de urgencia.

En Argentina, para la donación se requiere:

Tener entre 16 y 65 años.

Un peso mayor a 50 kg.

Gozar de un buen estado de salud general.

Presentar DNI.

En todos los casos, un profesional de la salud realiza una entrevista confidencial y una evaluación previa para determinar si la persona reúne las condiciones necesarias para donar de manera segura, tanto para ella como para quien recibirá la transfusión.

Promover la donación voluntaria y habitual es fundamental para contar con bancos de sangre suficientes y responder de manera oportuna a las necesidades del sistema de salud. A través de su programa preventivo “Sumá chances de vida”, Prevención Salud trabaja para fomentar este compromiso colectivo y seguir generando conciencia sobre la importancia de donar de forma regular.