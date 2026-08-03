El mal momento de salud de Soledad Silveyra

La actriz de 74 años reveló en La Noche de Mirtha (el trece) el problema de salud que atraviesa y que la alejó de los escenarios.

Soledad Silveyra fue una de las invitadas de La Noche de Mirtha (El trece) el pasado sábado y reveló que atraviesa una difícil situación de salud. La actriz además confirmó que se separó de José Luis Vázquez , su última pareja que vive en Brasil.

"No estoy bien", lanzó sin vueltas Silveyra cuando Mirtha Legrand le consultó por su salud tras la fuerte caída que sufrió seis meses atrás. “ Estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto ”, explicó. Luego recordó que el problema comenzó al regresar de un spa en Punta del Este.

“Me tropecé con una valija y me pegué un golpe. Caí de cola. Fue justo en la cadera”, relató. La actriz detalló que el dolor persiste desde entonces. “Es toda la inflamación de los músculos que se insertan en la cadera. Entonces es muy difícil la cura. En general, las tendinitis son complicadas”.

Tras seis meses de aquella caída, la actriz tuvo que cambiar su estilo de vida y necesita de ayuda para muchas actividades cotidianas. "Desgraciadamente no puedo caminar bien" se sinceró y explicó, al mismo tiempo, que los analgésicos empezaron a afectar a su organismo por lo que los médicos tuvieron que cambiar el tratamiento. “Me iba a quedar sin estómago. Me sacaron toda la medicación y ahora me pusieron un parche. Si no, no sé cómo estaría”, dijo.

Silveyra recordó aquel día que por el problema de salud debió suspender "¿Quién es quién?", la obra que protagonizaba con Luis Brandoni, pero después de 10 días de mucho dolor. “Como a Beto no le gustaba suspender las funciones, yo seguía. Hice 10 días de función con mucho dolor, hasta que el décimo día ya era insoportable”, reveló, sobre cómo finalmente decidió suspender la obra.

Todo cambió al día siguiente de la suspensión de la obra cuando Brandoni sufrió una fuerte caída, golpeó su cabeza con una mesa y murió días después.

Respecto a su regreso a las tablas, la actriz trabaja para poder volver en verano ya que quiere reencontrarse con el público.