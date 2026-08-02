¿Se viene colaboración? La foto de Bizarrap que encendió los rumores con Rosalía

Rosalía volvió a ser noticia en la Argentina , aunque esta vez no solo por la expectativa que generó su primer show en Buenos Aires. Luego de las polémicas que rodearon su llegada al país y del hermetismo con el que se manejó desde que aterrizó, una publicación de Bizarrap despertó una ola de especulaciones entre los fanáticos. El productor compartió una imagen desde su estudio que muchos interpretaron como una pista de una posible colaboración con la artista catalana.

La cantante eligió mantener un perfil extremadamente bajo desde su arribo a Buenos Aires . No realizó apariciones públicas ni habló con la prensa después de la controversia que generó el repost de un video de Mía Khalifa, por el que luego pidió disculpas. En ese contexto, toda la atención quedó puesta en la previa de su presentación en el Movistar Arena, donde desembarca con su gira internacional Lux.

El encargado de alimentar las versiones fue el DJ. A través de una historia de Instagram publicó una fotografía de un micrófono de estudio decorado con un rosario y agregó la ubicación en Capital Federal . Aunque no mencionó a la intérprete ibérica ni dio más explicaciones, el detalle del rosario fue suficiente para que sus seguidores relacionaran la publicación con la nueva etapa artística de la española, ya que ese símbolo ocupa un lugar central en la estética de Lux.

ROSALÍA X BIZARRAP



Próximamente… pic.twitter.com/KjUanFF1Hf — Biza Updates (@bizaupdatesmx) July 31, 2026

Hasta el momento ninguno de los dos confirmó oficialmente un trabajo en conjunto, aunque los rumores crecieron rápidamente en las redes sociales. La expectativa también se explica porque Bizarrap lanzó apenas una Music Session durante este año, junto a Myke Towers, por lo que sus fanáticos esperan novedades desde hace varios meses. La coincidencia entre la presencia de Rosalía en Buenos Aires y la imagen compartida por el productor no hizo más que reforzar las especulaciones.

Rosalía, entre la polémica y el bajo perfil durante sus shows

Mientras tanto, trascendieron detalles sobre la llegada de la cantante al país. Según se informó, aterrizó durante la madrugada del jueves bajo un fuerte operativo de seguridad y con un nivel de reserva que impidió incluso que su club oficial de fans conociera el horario exacto del vuelo. El hermetismo habría respondido tanto a cuestiones de seguridad como al objetivo de evitar posibles manifestaciones o escraches vinculados con la reciente polémica.

Rosalía se instaló en la suite presidencial de uno de los hoteles más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo que en distintas oportunidades recibió a figuras internacionales como Madonna, Axl Rose, Ricky Martin, los Rolling Stones y Luis Miguel. Con ese escenario de expectativa y misterio, la posible colaboración con Bizarrap se convirtió en uno de los temas más comentados entre los seguidores de ambos artistas, aunque por ahora ninguno confirmó si realmente compartirán una nueva canción.