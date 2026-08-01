Llegada de Rosalía a la Argentina: un fuerte operativo de seguridad y la drástica decisión que tomó la artista

Rosalía llegó al país envuelta en la polémica, canceló toda su agenda fuera de los shows y permanece aislada en el hotel donde se hospeda.

La llegada de Rosalía a la Argentina para cumplir con las cuatro fechas programadas en el Movistar Arena quedó envuelta en un fuerte hermetismo. En la previa de su primer recital, trascendió que la artista española decidió cancelar todas las actividades previstas fuera de los conciertos y permanecer en el hotel donde se hospeda desde su arribo al país.

Según reveló la periodista Paula Varela en el programa Intrusos (América TV), la cantante suspendió la agenda de compromisos y salidas que tenía previstas durante su estadía en Buenos Aires. De acuerdo con esa información, personal del hotel aseguró que la artista "no sale de la habitación y no quiere cruzarse con nadie", aunque no trascendieron los motivos de esa decisión.

Rosalía llegó a Buenos Aires durante la madrugada del jueves 30 de julio a bordo de un vuelo privado proveniente de Chile. La aeronave aterrizó en el sector FBO del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se desplegó un importante operativo de seguridad para preservar cada uno de sus movimientos.

El avión, con capacidad para entre 15 y 20 pasajeros, trasladó únicamente a seis integrantes de su equipo de trabajo. Desde el aeropuerto, la comitiva se movilizó mediante una logística que incluyó cuatro vehículos —uno para el staff, dos para seguridad y otro para el equipaje—, además de motos policiales que escoltaron el recorrido hasta el hotel Four Seasons, donde la artista se encuentra alojada.

Las imágenes registradas en Ezeiza mostraron a Rosalía vestida completamente de negro, con capucha y acompañada en todo momento por su equipo de seguridad, evitando cualquier contacto con el público.

La polémica que marcó su visita

La llegada de la cantante se produjo en medio de la controversia generada en redes sociales tras compartir un video publicado por Mia Khalifa luego de la consagración de España en el Mundial 2026.

La publicación, acompañada por la canción La Perla de Rosalía, fue interpretada por numerosos usuarios como una burla hacia la Argentina, lo que provocó una fuerte reacción en redes sociales. Si bien la artista posteriormente explicó que había compartido el contenido sin leer el mensaje que lo acompañaba y pidió disculpas, el episodio generó cuestionamientos y críticas por parte de seguidores argentinos.

Incluso, algunos fanáticos manifestaron su intención de devolver las entradas para los conciertos, aunque hasta el momento no hubo modificaciones en la programación de los espectáculos.

Estadía bajo reserva

Siempre según la información difundida por Intrusos, Rosalía se hospeda en la suite presidencial del Four Seasons bajo un estricto operativo de reserva. El nivel de hermetismo fue tal que ni siquiera el club oficial de fans conocía con precisión el horario de llegada de la artista y solo una admiradora logró acercarse para recibirla.

Desde el programa señalaron que la decisión de cancelar todas sus apariciones públicas llamó la atención del personal del hotel, aunque aclararon que, según las fuentes consultadas, no creen que el aislamiento responda a un temor por su seguridad.

Hasta el momento, Rosalía no realizó declaraciones públicas sobre las versiones difundidas acerca de su estadía en el país ni volvió a referirse a la polémica originada por su interacción en redes sociales.

Los conciertos continúan confirmados

Más allá de las versiones sobre su aislamiento, las cuatro presentaciones previstas en el Movistar Arena continúan confirmadas para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, en el marco de su gira LUX Tour.

La expectativa por los shows sigue siendo alta, aunque la visita de la artista a la Argentina quedó atravesada por una controversia inesperada que condicionó el clima previo a sus presentaciones y derivó en un llamativo hermetismo durante sus primeras horas en Buenos Aires.