Los horrorosos hallazgos en la casa de un argentino detenido en Paraguay

Ariel Fernando Morán quedó imputado por coacción grave y violación de la patria potestad y posesión de drogas. Lo investigan por trata y pornografía infantil.

Un allanamiento realizado en la vivienda de Ariel Fernando Morán , un argentino de 55 años hoy detenido en Paraguay reveló una serie de escalofriantes elementos que ahora forman parte de una investigación por presunta trata de personas y otros delitos. El hombre fue encontrado con una adolescente de 17 años que estaba desaparecida hacía 48 horas.

El procedimiento se realizó en una casa de San Bernardino , a unos 50 kilómetros de Asunción, luego de que la Policía rescatara a la menor y arrestara a Morán. En un primer momento, el acusado intentó justificar la situación asegurando: "Me tomaron de boludo" , aunque los hallazgos en su domicilio cambiaron el rumbo de la investigación.

Entre los objetos secuestrados había seis notebooks, cinco teléfonos celulares, dos iPad, un grabador digital (DVR), dos dispositivos USB, una cámara filmadora, jeringas, medicamentos, juguetes sexuales, una balanza digital, 436 gramos de marihuana y varias prendas de vestir de talles pequeños , dos de ellas con aparentes manchas de sangre que serán sometidas a pericias.

Además, durante el operativo también se encontraron 20 gramos de cocaína distribuidos en cuatro envoltorios, junto con bebidas alcohólicas y ropa de mujer que estaban dentro de la camioneta Toyota Hilux con patente argentina en la que se movilizaba el detenido.

Morán fue imputado por coacción grave, violación de la patria potestad y posesión de drogas, mientras la Fiscalía solicitó su prisión preventiva por considerar que existe peligro de fuga, ya que no tiene arraigo en Paraguay.

Cómo encontraron a la adolescente

La investigación comenzó luego de que una adolescente oriunda de Santaní desapareciera tras viajar a Asunción con dos amigas para visitar una exposición rural.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, Morán conoció a las jóvenes, invitó a salir al grupo y finalmente la menor aceptó cenar con él. El acusado aseguró posteriormente que la adolescente le había dicho que tenía 19 años y que estudiaba Ingeniería Comercial.

Sin embargo, los investigadores sostienen que el hombre le quitó el teléfono celular para impedir que se comunicara con su familia. Incluso respondía los mensajes haciéndose pasar por ella, hasta que los padres sospecharon por la forma de escribir y denunciaron su desaparición.

Gracias al rastreo del teléfono, la Policía localizó a la adolescente en un parque de diversiones de la Costanera Norte de Asunción, dentro de la camioneta conducida por Morán. Para ese momento llevaba dos días desaparecida.

Sospechas de trata y antecedentes

Durante el allanamiento, el comisario Juan Pereira indicó que en la vivienda encontraron una habitación equipada con una cama grande y distintos artefactos preparados para realizar filmaciones.

Si bien la Fiscalía todavía no formuló una imputación por trata de personas, la fiscal María Isabel Arnold confirmó que esa posibilidad forma parte de la investigación. "Tenemos sospechas de que está involucrado en trata y pornografía infantil, pero hay que investigar para respaldar esa imputación", afirmó.

La causa tomó aún más relevancia después de que dos mujeres se comunicaran con medios paraguayos para denunciar experiencias similares con Morán.

Una de ellas aseguró que el argentino la aisló de su familia, le quitó el teléfono, la golpeaba y la amenazaba de muerte. También denunció que fue llevada bajo amenazas a Argentina, donde logró escapar de un hotel en Mar del Plata gracias a la intervención de empleados. Según confirmó la fiscal Arnold, por ese episodio Morán fue procesado y estuvo privado de la libertad.

La segunda denunciante afirmó que convivió casi un año con el acusado y sostuvo que utilizaba el mismo método para captar mujeres. También declaró que en las computadoras del detenido habría fotografías y videos de adolescentes.

Ahora, el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados será clave para determinar si existen otras víctimas y si Morán integró una red dedicada a la captación y explotación de menores.