Alerta por el "Super Niño": riesgo de inundaciones, desborde de ríos y temperaturas de hasta 45°C

Provincias y municipios ya fueron advertidos por la llegada de este fenómeno en el país. Cuáles serán las zonas que sufrirán mayor impacto.

Especialistas advierten por la presencia de "El Niño" y el impacto que tendrá en varias regiones del país.

La inminente llegada del fenómeno climático conocido como " Super Niño" encendió la alarma en la Argentina. En algunas regiones ya se registra la presencia de inusuales lluvias, que han afectado además a países vecinos. Los especialistas advierten por los efectos que tendría con lluvias y fuertes temporales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha comunicado que las condiciones de este fenómeno ya está en una fase cálida y hay una probabilidad cercana al 100% de que El Niño continúe durante agosto y septiembre. La NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica ) también prevé que el fenómeno se fortalezca hasta alcanzar su máxima intensidad hacia finales de este año.

Según explicó el meteorólogo Marcelo Madelón, el país podría experimentar lluvias mucho más intensas de lo habitual, con riesgo de inundacione s en diversas regiones.

“El fenómeno de El Niño es una corriente de agua cálida que interrumpe la estabilidad climática y ya se está vislumbrando, pero de acuerdo a todas las investigaciones muy serias que se están haciendo, vendría el agua más caliente que en eventos anteriores, como unos dos grados más de lo normal, que ya se calienta. En consecuencia, le están llamando superniño”.

Madelón sostuvo que este proceso podría traer consecuencias directas y el mayor impacto podría llegara en el verano. “En el caso de Argentina, esas lluvias suelen producir inundaciones en todo lo que es del centro hacia el este del país. Si normalmente aparece con inundaciones, este Super Niño puede aparecer con inundaciones incluso más profundas”.

Ante estas alertas, provincias y municipios ya comenzaron a tomar recaudos ante la posibilidad de excesos hídricos, especialmente en la evacuación y escurrimiento del agua.

Alerta en Argentina por posibles inundaciones y crecida de ríos

Los pronósticos climáticos coinciden en que las mayores probabilidades de precipitaciones por encima de los valores normales se concentrarán en el Litoral, la región pampeana, el norte de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y Misiones.

Los especialistas advierten que no es posible prever cuántos milímetros lloverán en cada ciudad con varios meses de anticipación.

Los modelos estacionales muestran un aumento significativo en la probabilidad de lluvias superiores a lo habitual y una mayor frecuencia de fenómenos extremos, como tormentas intensas, granizo y eventos de precipitación concentrados en breves períodos.

Asimismo, las intensas lluvias en el sur de Brasil ya generan preocupación en regiones como Entre Ríos y Concordia, donde la represa local podría liberar agua a niveles superiores a los habituales. Madelón confirmó: “Están produciendo que crezca el río Iguazú, el río Uruguay y el río Paraná. Y esto es solo un anticipo de lo que creemos que podrá ocurrir más adelante, porque el superniño estaría apareciendo a partir de primavera en adelante”.

El experto aclaró que los actuales anegamientos no corresponden aún al Super niño, sino a efectos previos del Niño tradicional: “Todavía no ha aparecido el Super Niño. Son consecuencias del Niño, así como en otras oportunidades hemos tenido sequías, ahora estamos esperando muchas lluvias que ya se están dando en el sur de Brasil y son la consecuencia del crecimiento de todos estos ríos de la cuenca del Plata”.

El SMN indicó que este escenario puede producir más lluvias y temperaturas superiores a las normales en distintas regiones del país. El organismo mantiene un monitoreo específico de El Niño para precisar sus posibles efectos sobre Argentina.

Sin embargo, esto no implica que habrá más olas de calor. Marcelo Madelón, licenciado en Medio Ambiente y pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, explicó a Infobae que el aumento de las lluvias y la nubosidad limitarán las temperaturas extremas.

"Es muy probable que tengamos menos días calurosos y menos olas de calor", señaló. El especialista explicó que una ola de calor necesita al menos tres días consecutivos con temperaturas muy elevadas. La presencia frecuente de lluvias y nubosidad dificulta que esas condiciones se mantengan durante varios días.

El "Super Niño" también traerá temperaturas inusuales

El SMN indicó que este escenario puede producir más lluvias y temperaturas superiores a las normales en distintas regiones del país. El organismo mantiene un monitoreo específico de El Niño para precisar sus posibles efectos sobre Argentina.

El meteorólogo estimó que el Super Niño comenzará a notarse en la primavera y se intensificará hacia el verano de 2026 y durante 2027. De acuerdo a los informes, el riesgo de olas de calor sigue latente en el centro y el norte de Argentina, con posibles episodios que también podrían alcanzar el norte de la Patagonia.

Madelón señaló queNeuquén, el norte de Río Negro y el este de Chubut pueden registrar máximas superiores a 42 °C e incluso 45 °C. En esas zonas, la menor humedad permite que las temperaturas desciendan durante la noche con mayor facilidad.

Matilde Rusticucci, profesora titular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora principal del Conicet, identificó al norte y al centro cordillerano como áreas especialmente vulnerables a las olas de calor.