Un médico mató a un joven y dijo que fue para defenderse: la duda que dejó el video

El profesional se entregó junto con el arma y el auto. Una maniobra registrada por las cámara llamó la atención de los investigadores.

El médico Diego Heredia se entregó ante la Justicia y sostuvo que actuó en defensa propia.

La muerte de un joven de 28 años terminó con un médico detenido y bajo investigación. El profesional se presentó voluntariamente ante la Justicia después de que las cámaras de seguridad permitieran identificar el vehículo involucrado.

El acusado es Diego Heredia , médico del Hospital Zonal de la ciudad de Termas de Río Hondo. Su declaración incorporó una versión que los investigadores todavía intentan comprobar. La reconstrucción del episodio presenta varios puntos que generan dudas.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en la esquina de Antenor Álvarez y Santa Fe, en el barrio Adela . La víctima fue identificada como Yonathan Romano , de 28 años.

Las cámaras muestran a Romano, un médico oriundo de Tucumán, corriendo detrás de un auto blanco que circulaba por la zona. El conductor realizó una maniobra y regresó hacia el lugar donde se encontraba el joven. Esa decisión quedó registrada y forma parte central de la investigación.

El video que dejó dudas sobre la legítima defensa

Romano se colocó delante del vehículo, aparentemente con la intención de detener su marcha. El auto frenó y permaneció durante varios segundos frente a él. Poco después, desde el interior se efectuó un disparo. La víctima cayó al suelo con una herida en el pecho. El conductor se alejó inmediatamente y no pidió asistencia.

El médico entregó el arma y el vehículo registrados por las cámaras de seguridad.

Un motociclista encontró a Romano herido y dio aviso a las autoridades. El joven fue trasladado al Centro Integral de Salud de Las Termas, pero ingresó sin signos vitales. Los médicos confirmaron que murió por el disparo recibido en el pecho.

Los investigadores comenzaron a seguir el recorrido del vehículo que aparecía en las imágenes. Primero identificaron al titular registral del auto, pero esa persona explicó que ya no estaba en su poder. La información permitió orientar la búsqueda hacia Tucumán.

La Policía de Santiago del Estero coordinaba un operativo con sus pares tucumanos cuando Diego Heredia decidió presentarse. El médico acudió ante el fiscal Gustavo Montenegro junto con sus abogados defensores. Heredia entregó el vehículo y el arma de fuego que presuntamente utilizó. Ambos elementos quedaron secuestrados y serán sometidos a peritajes para determinar su relación con el episodio.

Durante su declaración, el médico sostuvo que Romano intentó asaltarlo. También afirmó que disparó en legítima defensa porque temió por su integridad. Esa explicación todavía no fue respaldada por una resolución judicial.

Las dudas sobre el regreso del vehículo

La principal pregunta se concentra en la maniobra previa al disparo. Según la reconstrucción inicial, el médico advirtió que Romano corría detrás del auto, pero luego decidió regresar hacia el lugar donde se encontraba.

Las imágenes también muestran que el vehículo quedó detenido durante algunos segundos antes del ataque. De acuerdo con los primeros datos incorporados al expediente, Yonathan Romano no llevaba un arma.

La huida posterior representa otro punto bajo análisis. Heredia no permaneció en el lugar ni se comunicó inmediatamente con la Policía o los servicios de emergencia. Su presentación ocurrió cuando los agentes ya seguían el recorrido del auto y buscaban identificarlo.

El médico quedó alojado en un centro de detención de la capital de Santiago del Estero por razones de seguridad. La causa continuará con nuevas declaraciones, el análisis de las grabaciones y los resultados de las pericias.