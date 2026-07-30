Vecinos de Rincón de Emilio celebran el asfalto en calle Mandalari: "Era muy difícil circular"

La comisión vecinal afirmó que se trata de una obra impulsada por el sector. "Nos ayuda a ordenar todo el movimiento", afirmó Alex Tarifeño.

Frente al avance en la pavimentación de calle Mandalari , una obra ejecutada por la Municipalidad de Neuquén, el presidente de la comisión vecinal de Rincón de Emilio, Alex Tarifeño , destacó los beneficios que generará en el sector y aseguró que permitirá mejorar la conectividad, ordenar la circulación y brindar mayor seguridad a quienes utilizan diariamente el sector de Parque Norte.

El vecinalista recordó que la iniciativa fue impulsada en conjunto por las comisiones vecinales de Rincón de Emilio y 14 de Octubre , barrios que comparten el límite con Parque Norte y que acercaron distintas propuestas para mejorar ese espacio público: “Veíamos determinadas cosas en las que podíamos colaborar con el municipio y una de ellas fue solicitar el asfalto de la calle Mandalari. Es un lugar muy utilizado y para Rincón de Emilio significa contar con otra salida hacia el norte de la ciudad”.

La obra, que está en plena ejecución, contempla la pavimentación, cordones cuneta y desagües pluviales en esa calle. Tarifeño sostuvo que, una vez terminada, permitirá reorganizar la convivencia entre peatones, corredores, ciclistas y automovilistas en un sector de intensa circulación. “ Nos ayuda a ordenar todo el movimiento de quienes corren, andan en bicicleta y también del tránsito vehicular. Además, con la futura rotonda se podrá disminuir la velocidad en un lugar donde recibíamos muchas quejas de los vecinos por los vehículos que descendían muy rápido”, afirmó.

En ese sentido, recordó que hasta ahora Mandalari era una calle de tierra, angosta y con problemas de transitabilidad. “Era un lugar peligroso porque compartían el mismo espacio los autos, los corredores y los ciclistas. También se formaban grandes canaletas por el agua de riego y las napas, lo que hacía muy difícil circular”, explicó.

El presidente vecinal remarcó que la intervención dará respuesta a una demanda de larga data de quienes utilizan diariamente Parque Norte para realizar actividades recreativas y deportivas. “Hoy hay muchísima gente caminando, corriendo o en bicicleta y la infraestructura había quedado chica. Esta obra permitirá que cada uno tenga un espacio más seguro y ordenado para desplazarse”, expresó.

Asimismo, valoró la incorporación de las obras pluviales, al considerar que resolverán inconvenientes históricos del sector. “Era un arreglo muy necesario porque el camino estaba muy deteriorado. Con esta intervención se ordena todo el lugar y mejora la circulación”, indicó.

Finalmente, Tarifeño destacó que el proyecto también contribuirá al cuidado ambiental de la barda y anticipó que desde la comisión vecinal continuarán promoviendo acciones de concientización para preservar ese espacio natural: “Queremos trabajar para generar conciencia y proteger este lugar como corresponde”.

Cómo es la obra de calle Mandalari

El proyecto vial contempla una solución integral para el flujo vehicular que conecta el sector con la Avenida Argentina. Para agilizar el tránsito y brindar mayor seguridad, el diseño incluye la construcción de dos rotondas: una ubicada sobre la calle Jesús María y otra en el sector inferior donde se deriva la circulación hacia Rincón de Emilio y el circuito de motocross. Así, los trabajos beneficiarán de forma directa la circulación hacia Parque Norte, los barrios Rincón de Emilio y Rincón del Río, y sectores aledaños.

La calzada alcanzará un ancho de 12 metros con la utilización de pavimento flexible en la mayor parte de su extensión y tramos de pavimento rígido en los sectores de mayor exigencia.

La planificación urbana contempla además el ordenamiento de la movilidad peatonal y sustentable. La infraestructura incluye la construcción de veredas peatonales de 5 metros de ancho en el margen norte y una ciclovía de 2 metros de ancho en la margen sur que se integrará a la red existente de Parque Norte.

A su vez, se ejecuta la colocación de cartelería vial, demarcación horizontal y vertical, alumbrado público, parquización y la remoción o traslado de las redes de servicios públicos aéreas.

En el aspecto pluvial, la obra resuelve un histórico problema de escurrimiento del agua de riego proveniente de Parque Norte. El esquema técnico suma conductos pluviales en ambas márgenes de la calle, ensanche de calzada y la construcción de cordones cuneta. A la par, a 600 metros del acceso a Rincón de Emilio se construyen canales de conducción abiertos para canalizar los caudales.