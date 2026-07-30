Impresionante desmoronamiento de rocas en la Ruta 40: así está el camino de los Siete Lagos

El SMN mantiene su alerta por condiciones adversas en la zona cordillerana de Neuquén. El tramo de la ruta estará cerrado durante toda la jornada.

Un impresionante desmoronamiento de rocas obligó a interrumpir el tránsito sobre la Ruta 40, en un tramo de los Siete Lagos . Se trata del sector entre San Martín de los Andes y Catritre.

Este jueves al mediodía, Vialidad Nacional informó que continúa el corte total de circulación hasta nuevo aviso. Señalaron que se produjo "la caída de rocas de gran porte sobre la calzada, producto de las condiciones climáticas adversas que afectan la provincia". Indizaron que "la zona se encuentra inestable, con posibles nuevos desprendimientos".

Por otro lado, informaron que en la zona hay equipos de Vialidad Nacional y fuerzas de seguridad que se encuentran trabajando a fin de poder restablecer la circulación.

Federico Soto

Además, el organismo nacional solicitó a los usuarios evitar circular en horarios nocturnos o de madrugada, transitar a velocidad precautoria, considerar las recomendaciones que se brindan para la circulación ante las alertas meteorológicas y mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación.

Por otro lado, la Dirección Provincial de Vialidad informó que, tras un relevamiento de la Ruta 19 hasta la base del cerro Chapelco por Payla Menuco, el camino se encuentra transitable con extrema precaución. Indicaron que el tramo pavimentado entre el centro de San Martín de los Andes y el ex hotel Sol presenta muchos pozos y pidieron circular con precaución y a paso muy lento. En tanto, señalaron, "desde el ex hotel Sol hasta la base del cerro, el camino presenta sectores con capa fina de nieve, otros sectores con hielo".

Federico Soto

"Vialidad Provincial solicita extremar el cuidado, mantener las distancias entre vehículos, no realizar maniobras bruscas. El camino presenta anchos variables, con algunas curvas estrechas para el paso de dos vehículos. Portación obligatoria de cadenas para todo tipo de vehículo. Atender las indicaciones en caso de ser necesaria su colocación", pidieron.

Alerta por lluvia, nieve y viento en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas alertas por lluvias, nevadas y viento para distintos sectores del territorio neuquino. Los fenómenos pueden provocar complicaciones en rutas, caminos de montaña y accesos a las localidades cordilleranas.

Las lluvias podrían presentarse de manera persistente, especialmente sobre la zona cordillerana. En los sectores más elevados, las precipitaciones pueden transformarse en nieve o presentarse de manera combinada.

Las zonas más afectadas por precipitaciones serán: Zapala, Las Coloradas, Piedra del Águila. En tanto, para Junín de los Andes, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, la alerta se eleva a naranja.

Federico Soto

La presencia de agua, barro y piedras sobre la calzada puede reducir la adherencia de los vehículos y aumentar el riesgo de derrumbes en zonas de montaña. También podrían registrarse crecidas en arroyos y acumulación de agua en sectores bajos.

En las áreas alcanzadas por la alerta de nevadas, el principal riesgo estará relacionado con la acumulación de nieve y la formación de hielo. Estas condiciones pueden generar restricciones, cierres preventivos y la obligatoriedad de utilizar cadenas.

El viento, por su parte, podría presentarse con ráfagas fuertes y provocar una disminución de la visibilidad cuando se combine con lluvia o nieve. Este fenómeno climático se ubicará en todas las localidades del oeste de la provincia. Los vehículos de gran porte, motorhomes, colectivos y camionetas con tráiler deberán circular con especial precaución.

El organismo recomienda mantenerse informado mediante sus canales oficiales porque las alertas pueden actualizarse durante el día.