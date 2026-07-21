Se le salió la rueda a un colectivo en medio de la nieve por la Ruta 40: "Vimos cómo se iba andando sola"

Un video muestra cuando los choferes tuvieron que bajar a buscarla. El micro iba de El Calafate a Río Gallegos. No hubo heridos.

Se le salió la rueda a un micro en medio de la nieve por la Ruta 40: "Vimos cómo se iba andando sola".

Un colectivo interurbano perteneciente a una empresa de la provincia de Santa Cruz perdió una de sus ruedas mientras circulaba por la Ruta 40 cubierta de nieve, en el trayecto entre las ciudades de Río Gallegos y El Calafate.

El inesperado desperfecto pudo ser controlado sin que hubiera personas lesionadas, más allá del momento de gran tensión que se vivió.

El colectivo, de la empresa Taqsa Marga, había salido de El Calafate y recorrido aproximadamente la mitad de los 300 kilómetros que separan esa ciudad de la capital de Santa Cruz.

Cerca de las 11.30 de este lunes, una de las ruedas traseras de la unidad se desprendió de su eje, poco antes de llegar a la localidad de Esperanza, cerca del empalme entre la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 5.

De acuerdo con los relatos de pasajeros que iban arriba del vehículo, la rueda salió despedida y siguió rodando sola por la banquina nevada y más allá. Desde arriba del micro, vieron cómo la rueda continuaba moviéndose por su cuenta.

"De repente vimos cómo una rueda salió andando", contó una de las personas que viajaban en el colectivo.

Por fortuna, en el momento en el que se produjo la rotura no circulaba ningún otro vehículo cerca y, además, la rueda se desprendió del lado derecho del colectivo, por lo cual salió hacia la banquina y no hacia el medio de la calzada.

El trabajo de los choferes

Uno de los pasajeros también registró en un improvisado video el momento en el que los dos choferes, tras detener la marcha, bajaban de sus lugares para buscar la rueda perdida y la traían rodando, campo traviesa, en medio del grueso manto de nieve.

El ómnibus continuó su recorrido en condiciones precarias de estabilidad pero sin peligro de vuelco.

Los choferes del colectivo de Santa Cruz tuvieron que ir a buscar la rueda perdida.

Las causas del desperfecto mecánico no fueron informadas por la empresa de transporte ni por las autoridades.

Tampoco se informó si la unidad sería sometida a peritajes o inspecciones, ni si circulaba en regla en lo que respecta a verificaciones previas.

El día más frío del año en Santa Cruz

Al tratarse de una unidad que cuenta con doble eje trasero y dos ruedas de cada lado, el chofer pudo mantener el control de la unidad y seguir manejando con suma precaución hasta llegar hasta Esperanza.

De este modo se logró que los pasajeros no tuvieran que descender en medio del intenso frío. El lunes 20 de julio fue el día más frío del año en la región santacruceña de Güer Aike, con temperaturas mínimas que bordearon los 10 grados bajo cero.

Una vez en el paraje, los pasajeros sí bajaron del vehículo, junto con sus respectivos equipajes, y esperaron en el lugar hasta que la empresa envió otro colectivo para reemplazar al que se había roto y continuar viaje a Río Gallegos.

Finalmente, la única consecuencia que debieron padecer los damnificados por el episodio fue la larga demora en el viaje, ya que el cambio de colectivo se concretó minutos antes de las 18:00, más de seis horas después de que se produjo el desprendimiento de la rueda trasera.