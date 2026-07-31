Brutal accidente dejó una camioneta partida al medio: quiénes eran los tres fallecidos

El vehículo impactó primero contra un guardarraíl y posteriormente contra la columna. Los detalles del trágico choque.

La autopista Córdoba-Rosario fue escenario este jueves de un trágico accidente que dejó tres personas muertas y un hombre gravemente herido. Con el paso de las horas se conocieron detalles del siniestro y confirmaron la identidad de las víctimas.

El siniestro ocurrió frente a la localidad cordobesa de Morrison, cuando una camioneta Toyota Hilux chocó contra un guardarraíl y luego impactó contra una cartelería informativa ubicada sobre la traza.

Todos los ocupantes viajaban a bordo de una Toyota Hilux cuando se produjo el siniestro sobre la autopista Rosario-Córdoba.

Según la información difundida hasta el momento, el vehículo impactó primero contra un guardarraíl y posteriormente contra la columna que sostiene una cartel informativo ubicada a un costado de la ruta.

La violencia del choque provocó que la camioneta quedara partida al medio. Los restos del vehículo quedaron distribuidos sobre distintos sectores de la calzada, lo que obligó a desplegar un importante operativo para asegurar la zona y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Los servicios médicos que llegaron al lugar constataron el fallecimiento de los tres pasajeros en el sitio del accidente, mientras que el conductor fue asistido y derivado al centro de salud de Bell Ville debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las causas que provocaron el hecho todavía son materia de investigación y, hasta el momento, no fueron determinadas por los peritos que trabajan en la causa.

Quiénes son los fallecidos en el trágico accidente

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por medios cordobeses, las víctimas fatales fueron identificadas como Fabiana Delgado, de 61 años, trabajadora de la salud oriunda de la localidad bonaerense de Rojas; Bárbara Kan, de 51 años; y Juan Ignacio Carabajal, un adolescente de 17 años.

En tanto, el conductor de la camioneta, Jorge Carabajal, de 47 años y domiciliado en Capilla del Monte, sufrió heridas de extrema gravedad. Fue trasladado al Hospital Regional de Bell Ville, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Tras el siniestro, efectivos policiales y peritos judiciales comenzaron las tareas para establecer la mecánica del accidente.

Según las primeras pericias, quedó descartada de manera preliminar la participación de un segundo vehículo, por lo que la investigación está centrada en determinar qué originó la colisión.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio cordobés Cadena 3, por el momento se analizan distintas hipótesis y ninguna fue descartada. Entre ellas se evalúa una posible mala maniobra, un exceso de velocidad u otro factor que pudiera haber desencadenado el accidente.

Importante operativo en la autopista

Debido a la magnitud del hecho, en el lugar trabajaron efectivos de la Policía Caminera, la Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios de Morrison y personal sanitario.

Mientras se realizaban las pericias y se retiraban los restos de la camioneta, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas sobre la autopista Rosario-Córdoba.

La investigación continuará con el análisis de las pruebas recolectadas en el lugar para determinar cómo se produjo el choque y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte de tres de los ocupantes del vehículo.