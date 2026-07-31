El feriado de agosto ya tiene fecha: cuándo habrá fin de semana largo

De acuerdo a la confirmación del gobierno, agosto llega con un descanso extra. ¿Habrá traslado de fecha?

El feriado del 17 de agosto permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

El Gobierno Nacional ya confirmó la fecha del próximo feriado nacional del 2026. Se trata de una jornada que tendrá alcance nacional, por lo que habrá un fin de semana largo. Y además se confirmó que quedan cinco fin de semana largo.

Luego del descanso extra que se registró durante julio por el Día de la Independencia, muchas personas ya miran el calendario en busca los próximos descansos.

Las escuelas, los bancos y las oficinas públicas no atenderán, mientras que distintos comercios podrán modificar sus horarios habituales. La fecha permitirá formar un nuevo fin de semana largo en toda la Argentina.

El calendario oficial no necesita incorporar un puente turístico para extender el descanso. La ubicación de la fecha permitirá unir directamente el sábado, el domingo y el feriado correspondiente.

Cuándo será el próximo feriado de agosto 2026

El calendario ya confirmó la fecha de cuándo será el próximo feriado nacional en Argentina. De acuerdo a la información oficial, el 17 de agosto, día en que se homenajea al General José de San Martín, es el feriado más cercano.

Este año cae un lunes, por lo tanto, surge la pregunta de si habrá fin de semana largo en el octavo mes del año.

El 17 de agosto está establecido como el día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. En esta ocasión y según lo establecido por el Gobierno Nacional, la fecha no se modificará ya que se trata de un feriado nacional trasladable, pero el feriado se mantiene el lunes.

El próximo feriado nacional recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

De esta manera queda confirmado que habrá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 15 al lunes 17 de agosto.

Este finde XL abarcará tres jornadas consecutivas y no contará con un día turístico adicional. Los servicios esenciales mantendrán esquemas especiales durante el lunes 17.

El transporte público podría funcionar con frecuencias de domingo o feriado, mientras que hospitales, fuerzas de seguridad y guardias conservarán la atención necesaria.

Después de agosto, el calendario continuará con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en octubre. Luego llegarán el Día de la Soberanía Nacional, en noviembre, y los descansos de diciembre.

Cómo se paga la jornada para quienes trabajen el feriado

El 17 de agosto tiene carácter de feriado nacional. Esa condición establece obligaciones diferentes a las de un simple día no laborable y determina cómo debe liquidarse la jornada.

La Ley de Contrato de Trabajo dispone que durante los feriados rigen las normas correspondientes al descanso dominical. Las personas que no presten tareas deben cobrar el día normalmente, sin descuentos sobre su remuneración. Quienes sean convocados a trabajar deben recibir el salario habitual más una suma igual. En términos prácticos, corresponde un recargo del 100% por las horas cumplidas durante el feriado.

La misma regla alcanza al personal de casas particulares, tanto para quienes cobran por hora como para quienes trabajan con un sueldo mensual. Si prestan servicios durante esa jornada, deben recibir el pago adicional.

Cuáles son todos los feriados que quedan en el 2026