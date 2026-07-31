Kristalina Georgieva aseguró que la economía de Argentina es similar a Lionel Messi

La titular del FMI publicó una nota tras su paso por Buenos Aires y Neuquén, donde visitó el yacimiento de Vaca Muerta.

Tras su visita a la Argentina hace pocos días, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva , habló sobre su paso por el país. Se trata de una nota publicada este viernes por el organismo en su página oficial tras su paso por Buenos Aires y Neuquén, donde visitó el yacimiento de Vaca Muerta.

En el escrito, afirmó que el país tiene que "convertir los logros obtenidos con tanto esfuerzo en prosperidad duradera".

Y además contó que el ministro de Economía, Luis Caputo, la recibió con una camiseta de la Selección Argentina con el número 10 y el nombre de la directoria gerente estampado en su espalda.

"Fue un comienzo perfecto para mi primera visita oficial. Cuando Messi finalmente levantó la Copa del Mundo en Qatar, tenía 35 años, una edad en la que muchos futbolistas ya se han retirado", dijo la funcionaria.

Georgieva señaló que "su triunfo fue la culminación de años de perseverancia, contratiempos y una dedicación incansable", y dijo que Messi "demostró que los grandes logros requieren persistencia y pueden tardar más de lo esperado".

"La transformación económica sigue un camino similar. Restablecer la estabilidad es difícil. Lograr que perdure es aún más difícil. Las mayores recompensas solo se obtienen tras años de perseverancia", planteó la directora del FMI.

La directora del FM indicó que eso "me marcó durante mi visita a Argentina esta semana. Donde quiera que iba me encontraba con gente que miraba más allá de los desafíos actuales y se preguntaba en qué podría convertirse su país en la próxima década", detalló.

"Para un país que ha dedicado gran parte de su historia reciente a centrarse en la próxima crisis, el cambio de enfoque hacia un horizonte más amplio fue, en mi opinión, la señal más alentadora de todas", señaló.

En materia económica, Georgieva consideró que el programa de estabilización registra resultados "impresionantes". "Hace apenas dos años y medio, Argentina atravesaba uno de los momentos económicos más difíciles de su historia moderna. El gobierno registraba déficits constantes", señaló.

Recordó que "la inflación superaba el 200 por ciento, la economía se contraía, la pobreza había superado el 50 por ciento y las familias veían cómo disminuía el valor de sus salarios y ahorros". "A las empresas les resultaba difícil planificar más allá de las próximas semanas", indicó.

La directora gerente del FMI dijo que hoy en día, la situación es muy diferente. "Argentina ha registrado superávits fiscales primarios por segundo año consecutivo, algo inédito en 15 años. La economía está creciendo. La inflación se ha reducido a alrededor del 30 por ciento. La pobreza ha disminuido. El banco central está reconstruyendo las reservas internacionales", recordó.

Además sostuvo que "los costos de endeudamiento soberano han bajado" en tanto que "las tres principales agencias de calificación crediticia han mejorado la calificación del país".

"Además, ya se han aprobado proyectos de inversión por más de 45 mil millones de dólares en el marco del programa de incentivos a la inversión de Argentina. La cartera de proyectos en desarrollo duplica con creces esa cifra", dice Georgieva.

Explicó que "estos logros reflejan el compromiso con la estabilidad y las decididas políticas del gobierno de Javier Milei y, sobre todo, la perseverancia del pueblo argentino".