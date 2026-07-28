Detalles del reservado paso de Kristalina Georgieva en Neuquén: quiénes la recibieron y de qué hablaron

La titular del FMI aterrizó pocos minutos y estuvo en el VIP del aeropuerto con autoridades provinciales y nacionales. Las impresiones que se llevó de la ciudad.

Antes de que su comitiva despegara rumbo al yacimiento de Loma Campana , en pleno corazón de Vaca Muerta , la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , hizo una parada protocolar en Neuquén capital.

Fue en el salón VIP del Aeropuerto Internacional Presidente Perón , donde un pequeño grupo de funcionarios la esperaba para un primer contacto con la provincia antes de la recorrida energética que marcó el punto central de su visita a la Argentina.

Del recibimiento participaron el gobernador Rolando Figueroa; el ministro de Economía, Producción e Industria provincial, Guillermo Koenig; y el presidente de YPF, Horacio Marín , quien más tarde sería el anfitrión de Georgieva al recorrido, previa visita a las oficinas de la gerencia No Convencional ubicadas en los alrededores de Añelo.

También estuvo presente la senadora nacional por La Libertad Avanza Nadia Márquez, que fue la única legisladora que compartió ese primer tramo de la agenda de la titular del FMI en suelo neuquino junto con el gobernador de Neuquén.

Minutos después, la comitiva volvió a subir a un helicóptero junto al ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, quien acompañó a Georgieva durante toda su estadía en la provincia.

Kristalina Georgieva estuvo unos minutos en el aeropuerto de Neuquén y fue recibida por el gobernador, funcionarios y la senadora por La Libertad Avanza, Nadia Márquez. Claudio Espinoza

Márquez dialogó con LM Neuquén y reconstruyó, con detalles, cómo fue ese primer intercambio en el VIP del aeropuerto. "La recibimos, vino con Toto Caputo, y estuvo Marín. Conversamos un rato sobre Neuquén y después se fueron a Loma Campana", relató la senadora, quien describió el clima del encuentro como cordial y distendido pese a la agenda apretada de la funcionaria del organismo.

Visita de Kristalina Georgieva y una palabra que le llamó la atención

Sobre el contenido de la charla, Márquez fue un poco más allá de lo protocolar. "Fue muy productivo todo. Ella habló de la importancia de la Argentina como productora de energía, y que después de la crisis de Medio Oriente nos había encontrado fortalecidos. Dijo que era muy importante para el desarrollo de la provincia y del país", señaló, en referencia a las apreciaciones que Georgieva hizo sobre el rol de Vaca Muerta en el actual contexto internacional.

La senadora libertaria también dejó una descripción de la impresión personal sobre la titular del FMI. "Fue una persona muy amable y cálida", expresó.

Según contó, buena parte de la conversación giró en torno al peso energético que tiene Neuquén no solo para la Argentina, sino también en términos globales, un punto que, aseguró, generó particular interés en Georgieva. Se trata del plan exportador de la cuenca neuquina.

Un concepto, además, quedó especialmente resonando en la funcionaria: el de "infraestructura técnica y social", ligado a la necesidad de acompañar con obras el crecimiento poblacional de la provincia y de sostener la inversión educativa como correlato del desarrollo del sector hidrocarburífero.

Es un caso, por ejemplo, sobre multiplicar por ocho la capacidad de gas que tendrá la localidad de Añelo, que durante muchos años estuvo sumida en un atraso en comparación con los récords de producción de Vaca Muerta.

Recibimos a @KGeorgieva, @LuisCaputoAR y sus equipos en Loma Campana, donde les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía.



Tuvimos una reunión muy productiva y… pic.twitter.com/I21cRidQup — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) July 28, 2026

"Una persona amable y cálida"

Lejos del tono formal de los comunicados oficiales, Márquez también compartió algunos detalles de la trastienda del encuentro. Contó que Georgieva quedó sorprendida con la ciudad de Neuquén: prestó especial atención durante el descenso del avión, y le llamaron la atención tanto las casas como los edificios que se veían desde el aire, en una postal que, según pudo reconstruir esta senadora, la funcionaria destacó espontáneamente antes de bajar del avión.

La escala en el aeropuerto neuquino fue breve, pero con algunos gestos políticos, como antesala de la visita al corazón del shale.

La recorrida de Georgieva por Loma Campana junto a Marín y Caputo, en el marco de una gira que el organismo internacional viene siguiendo de cerca por el peso creciente del sector energético en la economía argentina.

Kristalina Georgieva quedó especialmente resonando en la funcionaria: el de "infraestructura técnica y social", ligado a la necesidad de acompañar con obras el crecimiento poblacional de la provincia y de sostener la inversión educativa como correlato del desarrollo del sector hidrocarburífero.