Kristalina Georgieva en Argentina: "El dinamismo de la economía se concentra en el petróleo, el gas y el campo"

La jefa del FMI brindó una conferencia junto al ministro Luis Caputo, y destacó la política económica de Javier Milei. Mañana visitará Vaca Muerta.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) brinda una conferencia de prensa en su primera actividad formal en el país.

La jefa del FMI, Kristalina Georgieva y Luis Caputo brindaron una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. La funcionaria llegó a la Argentina en el marco de su primera visita oficial como titular del Fondo. Más tarde será recibida por el presidente Javier Milei y mañana viajará a Vaca Muerta .

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) brinda una conferencia de prensa en su primera actividad formal en el país.

Georgieva destacó la política económica que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei y dijo que "cuando la inflación baja y el gobierno tiene claro el apoyo a los sectores vulnerables, l o vemos en el nivel de pobreza que ha bajado del 50% al 20% hoy . Vemos buena proyección de inversión, el marco RIGI que nos ha llevado a 45 mil millones de dólares en inversión".

"Esto se traduce a un dinamismo de la economía argentina, que en este momento se concentra mayormente en el petróleo, el gas, la actividad minera y el campo", valoró.

Georgieva, respaldó el plan económico del gobierno de Javier Milei y destacó que en la actualidad “todos los indicadores muestran una escena más saludable” que en diciembre de 2023.

"No me preocupa que la Argentina no tenga el dinero para pagar (la deuda), porque miro el Banco Central, que siga comprando", remarcó la jefa del Fondo.

Aunque elogió la recuperación de la actividad, Georgieva sostuvo que la próxima etapa del programa económico pasa por lograr que ese crecimiento se extienda al resto de la economía.

En ese sentido, identificó a la informalidad laboral como uno de los principales desafíos y consideró que mejores condiciones de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, la continuidad de las reformas, el desarrollo del mercado de capitales y la inversión en infraestructura serán claves para impulsar la creación de empleo formal.

"Yo se que la transformación que Argentina esta atravesando es difícil, pero la perseverancia y contar con estabilidad macroeconómica y financiera, así como abrir la economía, darle lugar al crecimiento, trae sus beneficios", agregó.

Argentina no necesitará un nuevo financiamiento

También señaló que el país no necesitará financiamiento adicional del Fondo para afrontar los compromisos en 2027. “Vemos que una gran determinación en la acumulación de reservas, que el Banco Central aplicó desde el inicio y llegó a sobrecumplir la meta. Y hay una estrategia abarcativa de cómo lograrlo. El país está por un buen camino y va a llegar el momento en que la Argentina se una a las economías emergentes que reformaron su economía y dejaron de pedir prestado”, enfatizó.

Por otra parte, afirmó que "el progreso superó las expectativas, aunque todavía queda trabajo por hacer y las reservas deben seguir fortaleciéndose". "La confianza de los mercados regresó, los spreads soberanos se redujeron drásticamente: pasaron de alrededor de 1.500 puntos básicos a aproximadamente 400 puntos básicos en la actualidad", agregó.

En otro pasaje de su presentación, Georgieva consideró: "Como dije, no me preocupa la Argentina, que no tenga el dinero para pagar. Miro al Banco Central aquí presente. Sigan comprando, sigan comprando".