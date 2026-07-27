Mercedes Ninci viajaba con sus hijos y fue testigo de un accidente: la sorpresa por lo que había en el auto

La periodista se encontraba de vacaciones y se convirtió en la principal testigo de un importante hecho delictivo.

El extraño vuelco de un auto se registró el fin de semana y tuvo una peculiar testigo, la periodista Mercedes Ninci, quien decidió grabar imágenes del insólito hecho que terminó en una investigación judicial.

El episodio ocurrió el domingo al mediodía en la Ruta Nacional N° 60 a la altura de Pomán, a la altura de la "Curva de Las Golondrinas". Según relató la periodista, ella viajaba hacia Fiambalá, provincia de Catamarca junto a sus hijos,

El protagonista del vuelco fue un Ford Focus, cuyo conductor perdió el control del rodado y volcó junto a unos paquetes de dudosa procedencia que se encontraban en el interior.

El joven, domiciliado en La Rioja, resultó herido y tuvo que ser asistido por médicos del Hospital Zonal Dr. Roberto Ramón Carro, quienes dispusieron su traslado a ese centro de salud.

Un extraño vuelvo y la sorpresa por la mercadería que llevaba

En el lugar trabajó personal policial y de emergencias quienes, durante la inspección, descubrieron una gran cantidad de paquetes que llevaba en el rodado.

Todo fue secuestrado y se dio intervención a las autoridades competentes para avanzar con la investigación, determinar el origen y destino del cargamento.

Fue la misma Mercedes Ninci, quien decidió frenar su automóvil para poder registrar imágenes del auto volcado y la sorprendente cantidad de drogas que llevaba. El video fue publicado en sus redes sociales y tuvieron una gran repercusión.

Fueron secuestrados 10 kilos de hojas de coca

Al momento de registrar el auto, encontraron tres bultos de plástico negro. Al abrirlos, se dieron con que contenían 40 paquetes envueltos en papel de diario, con presuntos estupefacientes.

Tras su secuestro para debido análisis, los agentes dieron intervención al Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Pomán), cuyos integrantes, luego de realizar las pruebas de campo correspondientes, establecieron que los paquetes contenían 10 kilos de hojas de coca.

El material se encontraba en su estado natural, por lo que se dio intervención al Juzgado Federal, desde donde se dispuso el secuestro de la carga y que se labraran las actuaciones de rigor.

Viajaban con 4 kilos de hoja de coca por la Ruta 151, un perro de la policía los descubrió

En la madrugada del viernes se llevaba adelante una intervención policial, que derivó en el secuestro de hojas de coca transportadas en un vehículo particular y en la apertura de una causa federal.

El procedimiento fue realizado por personal del Destacamento de Seguridad Vial Puente Dique, en conjunto con efectivos de Toxicomanía y Leyes Especiales de Catriel, en el marco de controles preventivos sobre la Ruta Nacional 151.

El hecho se produjo cuando los uniformados detuvieron la marcha de un automóvil conducido por un hombre de 37 años, quien viajaba acompañado por otras cuatro personas, todos mayores de edad.

Durante la inspección inicial, un perro detector de narcóticos realizó una marcación positiva sobre el rodado, lo que activó el protocolo correspondiente y derivó en la intervención de la Justicia Federal.

Como resultado de la requisa, los efectivos secuestraron un total de 16 envoltorios que contenían hojas de coca, con un peso aproximado de cuatro kilogramos, distribuidos en distintos sectores del automóvil.