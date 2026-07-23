Sobrevivieron tres noches a 30°C bajo cero: rescataron a un grupo de mineros atrapados en la nieve

Quedaron atrapados en medio de un feroz temporal en Catamarca que impedía pasar con topadoras. Afirman que fue un "milagro". Cómo lograron sobrevivir.

El grupo fue localizado a más de 4.500 metros de altura durante el martes al mediodía.

Este miércoles se logró el rescate de cuatro mineros que permanecían aislados en la zona del Salar del Hombre Muerto, en Catamarca , tras ser alcanzados por un intenso temporal de nieve . Temperaturas extremas se registraron en la zona, afectando principalmente al departamento de Antofagasta de la Sierra.

El grupo fue localizado a más de 4.500 metros de altura durante el martes al mediodía, aunque la acumulación de nieve llegó a los casi dos metros y resultó imposible imposible llegar con topadoras. De esta manera, se reactivó un desesperado operativo de rescate terrestre y por vía aérea , que logró tener resultados positivos este miércoles.

Luego de tres noches de temperaturas extremas y con una camioneta varada en medio del camino, los mineros fueron encontrados con vida.

Medios locales revelaron que los operarios debieron abandonar la camioneta en la que se trasladaban cuando el vehículo quedó completamente sepultado por la nieve.

Ante este escenario crítico, decidieron encender una fogata y desplazarse a pie en busca de señal para un teléfono satelital con escasa batería, una jugada clave que facilitó su localización por parte de los brigadistas.

Cómo lograron sobrevivir al temporal de nieve

El rescate de los cuatro trabajadores mineros marcó el cierre de un amplio operativo desplegado en el departamento Antofagasta de la Sierra, donde las intensas nevadas y las bajas temperaturas dejaron a 23 personas varadas en distintos sectores de la Puna.

Los últimos cuatro trabajadores fueron localizados y asistidos durante la jornada de ayer en la zona del Salar del Hombre Muerto. Tras recibir atención médica en el Hospital Zonal de Antofagasta de la Sierra, se confirmó que se encontraban fuera de peligro, poniendo fin a un operativo que se extendió durante varios días.

Para que los equipos de rescate lleguen al lugar donde se encontraban, fue clave el acceso a teléfonos satelitales Starlink, según confirmó el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) de Catamarca, Gustavo Molina, en declaraciones a Infobae. El dirigente explicó que, sin esa tecnología, la localización habría sido prácticamente imposible debido a la escasa visibilidad.

Los mineros lograron sobrevivir a temperaturas extremas

Del operativo participaron efectivos de la Policía de Catamarca, Protección Civil, Bomberos Voluntarios de Santa María, Vialidad Provincial, el Municipio de Antofagasta de la Sierra, empresas mineras y baqueanos de la zona, quienes trabajaron en condiciones climáticas extremas para llegar hasta los vehículos varados.

Al mismo tiempo, se sumó a las tareas de rescate el despliegue de helicópteros provenientes de Buenos Aires y Mendoza. Las aeronaves despegaron desde la localidad de Cachi, en Salta.

Uno de los bomberos que participó del operativo, Alfredo Medina, bombero voluntario de Santa María e integrante del equipo de rescate de montaña, calificó el desenlace como "un milagro con final feliz", debido a las extremas condiciones climáticas que complicaron el acceso a la zona.

El temporal dejó acumulaciones de hasta cuatro metros de nieve y temperaturas cercanas a los 27 grados bajo cero, manteniendo intransitables los caminos de alta montaña.

Dos de los cuatro mineros, conocedores de la zona, decidieron abandonar la camioneta donde permanecían refugiados para intentar encontrar señal con un teléfono satelital. Mientras tanto, sus compañeros se encontraban sin calefacción, sin comida y sin agua.

De acuerdo con Medina, una camioneta de una empresa privada logró acceder por un camino alternativo y encontró a uno de los mineros, que estaba caminando. Este hombre había caminado las tres noches tratando de conseguir ayuda.

“Él tenía esos conocimientos de supervivencia, que es lo que lo hizo sobrevivir a todo esto”, explicó el bombero.

Un grupo fue a buscarlo y lo encontró en la parte superior de un cerro, lo bajó y le prestó los primeros auxilios. “Estaba muy mojado. Es una persona de contextura física bastante robusta y de la zona. Estoy hablando de casi 4.400 metros de altura, sin agua, sin comida, con 16 grados bajo cero. Una noche llegó a 24 grados bajo cero”, describió Medina. Y concluyó: “Para mí es un milagro con final feliz”.