Préstamos para jubilados de $60 millones en julio 2026: requisitos y cómo pedirlos en Banco Nación, Provincia y BBVA

Varias entidades ofrecen financiamiento para adultos mayores. Las condiciones en los Bancos Nación , Provincia y BBVA .

Los préstamos personales se convirtieron en una herramienta para que jubilados y pensionados consigan financiamiento , ya sea para cubrir gastos, pagar deudas, hacer refacciones en el hogar o costear un viaje. En este contexto, varios b ancos públicos y privados lanzaron líneas de crédito destinadas a cubrir las necesidades de los adultos mayores.

A través de estos préstamos, los interesados tienen la posibilidad de solicitar hasta $60 millones de libre disposición , es decir que el adjudicatario podrá usar ese dinero para lo que desee. La tasa de interés y el plazo de devolución dependerán de cada entidad. Además, habrá ventajas para los clientes que cobren sus haberes en esas instituciones financieras.

La línea de préstamos personales Nación Previsional BNA del Banco Nación permite solicitar entre $100.000 y $50.000.000, con un plazo máximo de devolución de hasta 72 cuotas . La Tasa Nominal Anual ( TNA ) es del 56% , una de las más bajas entre las entidades públicas y privadas.

Bancos públicos y privados ofrecen financiamiento para jubilados y pensionados.

Estos créditos están dirigidos exclusivamente a jubilados, pensionados y retirados que perciban sus haberes en la entidad financiera más grande del país. Se amortiza todos los meses mediante cuotas consecutivas que no pueden superar el 35% de los ingresos netos mensuales. Su gestión es 100% online y se puede solicitar de la siguiente manera:

Ingresar a la sección Tu Banco

Seleccionar Préstamos y pulsar el signo + para iniciar la solicitud

y pulsar el para iniciar la solicitud Elegir la línea que corresponda, especificar el monto deseado, el destino del crédito y la cantidad de cuotas

Validar

Confirmar los datos

“Adelanto de haberes” de BNA

El Banco Nación también ofrece otra alternativa de financiamiento pensada únicamente para quienes cobran sus haberes en esa entidad. Se trata de “Adelanto de haberes”, que permite pedir entre $50.000 y $1.000.000. Además, la devolución se realiza mediante una única cuota que se descuenta automáticamente cuando se acredita el próximo haber; si no existe mora, el producto puede renovarse al mes siguiente.

Los fondos son de libre disposición.

Una vez aprobada la operación, la acreditación de los fondos es inmediata en la cuenta donde el beneficiario cobra sus haberes. La TNA informada para este adelanto ronda el 91%, lo que equivale a una tasa efectiva para 30 días cercana al 7,5%. Este adelanto también puede solicitarse sin necesidad de concurrir a una sucursal, gestionando desde la app BNA+. Los pasos son:

Ingresar a la aplicación

Entrar en “Tu banco”

Seleccionar “Préstamos”

Optar por “Adelanto de haberes”

Indicar el monto requerido

Verificar los datos

Confirmar la operación

Cuáles son las condiciones de los préstamos del Banco Provincia

El dinero se suele acreditar al instante o en las primeras horas hábiles.

El Banco Provincia (Bapro) es otra de las entidades públicas que cuenta con una línea de créditos para jubilados, con marcadas diferencias entre quienes cobran sus haberes en la entidad y quienes no. En el primero de los casos, se puede solicitar desde $10.000 hasta $50.000.000, con acreditación dentro de las 24 horas hábiles tras la aprobación y el plazo de devolución es de hasta 36 meses. La Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 97,4%.

Los jubilados que no cobren en esa entidad solo pueden solicitar hasta $3.000.000 asistiendo a la sucursal más cercana, el plazo de devolución baja a 24 meses y la tasa salta a más del 99%.

Los canales para tramitarlo son los siguientes:

Por Home Banking (BIP o app BIP Móvil): ingresar con usuario, verificar tener el Token de Seguridad activo y dirigirse a la sección de Préstamos para simular y solicitar el monto

(BIP o app BIP Móvil): ingresar con usuario, verificar tener el Token de Seguridad activo y dirigirse a la sección de Préstamos para simular y solicitar el monto A través de Cuenta DNI: ingresar a la app, buscar la sección de Préstamos Personales y seleccionar la oferta precalificada.

ingresar a la app, buscar la sección de Préstamos Personales y seleccionar la oferta precalificada. Presencialmente: acercarse a la sucursal más cercana con el documento de identidad y el último recibo de haberes.

Los créditos del BBVA para jubilados

Los jubilados pueden acceder a estos créditos de forma online.

El BBVA es uno de los bancos privados que ofrecen créditos para los jubilados que acrediten sus haberes en esa institución. Según precisa en su página web, los interesados pueden solicitar hasta $60 millones y devolución en un máximo de 72 meses bajo el sistema francés, por lo que la cuota se mantiene estable, aunque al comienzo se paga una mayor proporción de intereses.

Pueden solicitarlos personas de hasta 74 años. La Tasa Nominal Anual (TNA) varía según el perfil crediticio de cada solicitante. Para conocer la tasa personalizada, se puede acceder a un simulador desde la propia plataforma.

El trámite se completa online con el siguiente paso a paso: