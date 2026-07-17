Atención deudores: ¿cuánto tiempo tarda en limpiarse el historial crediticio?

El tiempo puede variar según la situación de la deuda . Cómo chequearlo desde el Banco Central y el trámite para rectificar o suprimir datos.

En tiempos donde muchas personas optan por sacar préstamos para cubrir obligaciones o pagar gastos, tener limpio el historial crediticio resulta clave para acceder a mejores condiciones. Ante esta situación, surge una duda: ¿ cuándo se "borra" el registro de quienes tienen o tuvieron deudas? La respuesta no es una sola, ya que dependerá del caso.

Quienes tengan dudas sobre su situación actual pueden consultar en cualquier momento a través del informe de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si se necesita limpiar un registro ya saldado, la entidad permite solicitar una actualización de la base de datos.

El tiempo varía de acuerdo a si la deuda ya fue cancelada o si se mantiene impaga. Si fue saldada, hay que esperar 2 años para que deje de aparecer en el historial crediticio. El Banco Central difunde el historial personal de los últimos 24 meses , por lo que los registros continuarán informándose por ese período de tiempo a partir del mes en que se produjo la cancelación”.

La "limpieza" del historial crediticio dependerá del estado de la deuda.

Esto significa que una vez que hayas pagado la última cuota de la deuda – ya sea una tarjeta de crédito, un préstamo personal u otro tipo de préstamo-, la misma dejará de figurar a los 2 años. Este lapso de tiempo no solo corresponde al informe del BCRA, sino que también para otras entidades como el Veraz o Nosis.

Por otro lado, si la deuda se mantiene impaga, los datos de informes comerciales y crediticios pueden ser almacenados por un máximo de 5 años, según la Ley 25.326 de Datos Personales. Por lo tanto, si se supera ese período del vencimiento de la deuda y el acreedor no hizo ningún tipo de reclamo judicial, la misma desaparecerá del historial por completo.

Cómo rectificar o suprimir datos que figuran en la Central de Deudores

El Banco Central cuenta con un trámite que permite pedir la rectificación o supresión de información publicada en la Central de Deudores del Sistema Financiero, cuando los datos brindados por una entidad financiera u otro proveedor de crédito fueran incorrectos o no estuvieran actualizados.

El procedimiento se inicia siempre ante la entidad que informó los datos al Banco Central. Luego, si no hubo una respuesta satisfactoria al reclamo, el BCRA interviene como segunda instancia. El trámite no se gestiona de manera presencial ni por correo electrónico, sino que se hace a través de un formulario disponible en la web del organismo.

El Banco Central permite saber el estado de una deuda.

La información que se publica en la Central de Deudores surge del Régimen Informativo Contable Mensual – Deudores del Sistema Financiero. Muestra el historial de los últimos 24 meses y el BCRA lo actualiza mensualmente. La información de cada mes se publica en los últimos días del mes siguiente. Por ejemplo, los datos de marzo se visualizan hacia finales de abril. Cuando el pago o la regularización de la deuda es posterior al último período publicado, lo que corresponde es esperar la próxima actualización antes de iniciar un reclamo.

Qué se necesita para iniciar el trámite

Antes de iniciar el trámite ante el Banco Central, se requiere:

Verificar el período publicado en la Central de Deudores

Corroborar cuál es el último mes disponible en la consulta de la Central de Deudores. Si el pago o regularización de la deuda se realizó con posterioridad al último período publicado, corresponde esperar la próxima actualización.

Reclamar primero ante la entidad que informó el dato

Presentar un reclamo formal ante el banco, emisora de tarjeta u otro proveedor que informó la deuda.

Conservar el número de reclamo y la respuesta de la entidad (si la hubiera).

Reunir la documentación

Para que el Banco Central pueda analizar el caso, se requiere contar con:

Número de reclamo asignado por la entidad involucrada

Copia escaneada del anverso y reverso del documento de identidad

Copia de la respuesta de la entidad al reclamo (si existe)

Copias de los documentos que respalden el pedido (comprobantes de pago, acuerdos de refinanciación, comunicaciones de la entidad, etc.)

Tener un buen historial crediticio ayuda a conseguir mejores condiciones de financiamiento.

El paso a paso del trámite ante el Banco Central