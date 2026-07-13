¿Cómo averiguar si una patente tiene deudas en 2026? El trámite muy sencillo

El impuesto de patente es regulado por cada municipio o provincia. Por ello mismo, las tasas pueden variar. Por citar un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires el valor se calcula de manera anual en base a una alícuota según la valuación fiscal del vehículo. A través de un mecanismo sencillo, es posible conocer si nuestra patente registra deuda .

Cabe resaltar que el impuesto automotor –más conocido como patente - es, a grandes rasgos, la valuación fiscal que determina una ordenanza impositiva anual, que se establece de acuerdo al peso, modelo, año y origen del auto, entre otros factores. Así, se fijan en distintas categorías. Asimismo, transcurrido un determinado período de tiempo, por determinados vehículos ya no se paga más la patente .

Para saber si nuestra patente registra deuda , debemos ingresar al portal oficial de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

Luego, deberemos cargar los datos correspondientes al dominio del vehículo y completar la operación tipeando un código verificador que solicita el sistema.

Así, es preciso proceder a ingresar al siguiente link: https://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/radicacion2.php y luego proseguir con el trámite indicado para completar el proceso con el fin de conocer si finalmente nuestra patente registra deuda.

Asimismo, existe un servicio telefónico, que es el que brinda la línea 0810 888 2837 del Servicio de Asistencia al Ciudadano (SAC). En el caso de la AGIP, todos los propietarios de vehículos en el país pueden consultar si tienen alguna deuda del impuesto automotor de manera digital y gratuita. En el sitio web de la AGIP; debemos ir a la sección Vencimiento del Mes; seleccionar la opción Patentes, hacer click en la opción Tu Boleta y luego seleccionar Patentes Automotores. Allí figurará la deuda existente.

En el caso de ARBA, para conocer la deuda de patente también puede ingresarse a su sitio web y seleccionar la opción Automotor – Consulta de la deuda de patente; luego ingresar el dominio del auto o moto en cuestión y aparecerá el detalle del período de deuda y el monto a pagar. También es posible hacer el trámite presencialmente, concurriendo a las oficinas de ARBA con el documento de identidad del titular del vehículo y el CUIL o CUIT.

En tanto, para conocer la deuda de patente en la ciudad de Neuquén, se puede ingresar al sitio del Municipio (https://www.neuquencapital.gov.ar/tributaria/) y luego seleccionar el apartado Rodados. Una vez ingresado el número de patente, sabremos cuál es la deuda a pagar.

Para saber si nuestra patente registra deuda, debemos ingresar al portal oficial de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

¿Es necesario presentar el libre deuda de patente?

Si bien un vehículo puede presentar deuda de patente, lo cierto es que –tras la decisión del Gobierno Nacional de comienzos de 2025- ya no es un requisito presentar el libre deuda de patente a la hora de realizar la transferencia de un vehículo. Según lo explicaron fuentes gubernamentales, la medida persigue agilizar y simplificar las gestiones, especialmente a través de la digitalización de trámites.

De esa manera, el comprador como el vendedor podrán resolver las deudas pendientes que registre el vehículo de manera individual, sin que esto interfiera en el trámite de transferencia del vehículo. De este modo, la resolución de las deudas pendientes -multas o patentes impagas- podrá ser gestionada entre las partes involucradas sin la intervención de los registros automotores.