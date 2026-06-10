Patentes rosas en los vehículos: qué país las implementa y por qué lo decidieron

¿Por qué se presenta esta denominación singular? ¿En qué países se implementa el color rosa en las patentes de los autos y por qué?

Patentes rosas en los autos: qué país las implementa y en qué contexto

Desde 2016, en la Argentina se utilizan patentes en los autos con dos letras, tres números y dos letras. Todos los vehículos cero kilómetro vendidos a partir de esa fecha tienen esa patente . Por lo general, el color de la patente presenta fondo blanco con números y letras en negro. Sin embargo, en determinados países se implementa el color rosa en las patentes de los autos . ¿Por qué se presenta esta denominación singular?

Cabe recordar que en 2014 se aprobó la nueva Patente única del Mercosur. El primer país en implementarla fue Uruguay (en marzo del año 2015). Brasil y Paraguay comenzaron a hacerlo en 2018 y 2019, respectivamente. En la Argentina se inició el nuevo patentamiento de vehículos 0 km en 2016.

Las patentes color rosa en los autos se implementaron en Francia y también en España. Y fueron creadas para identificar de manera rápida a aquellos vehículos que circulan con una autorización temporal. Se emplean en autos que todavía no completaron su proceso de matriculación definitiva.

Desde 2016, en la Argentina se utilizan patentes en los autos con dos letras, tres números y dos letras.

A principios de 2026, las patentes color rosa comenzaron a verse en vehículos en Francia, y luego también llegaron a España. Merced a la libre circulación dentro de la Unión Europea, es posible que también se instauren en otros países del Viejo Continente.

Los autos que usan patente color rosa son los siguientes:

Vehículos nuevos pendientes de documentación.

nuevos pendientes de documentación. Autos importados que aún están en proceso de registro.

importados que aún están en proceso de registro. Vehículos destinados a la exportación.

destinados a la exportación. Unidades utilizadas para pruebas o demostraciones.

Como decíamos más arriba, a diferencia de las patentes convencionales, estas placas permiten reconocer que el permiso de circulación tiene duración limitada. Y es que en las patentes color rosa figura la fecha exacta de su vencimiento.

¿Por qué Francia decidió implementar el sistema de patentes de color rosa en los autos?

Según lo afirmaron las autoridades francesas, a lo largo de los últimos años se registraron varios casos de vehículos que seguían circulando con matrículas provisionales aún después de que venciera su autorización. Es por ello que decidieron implementar el sistema de patente de color rosa en los autos, puesto que la nueva identificación visual persigue primordialmente simplificar los controles policiales, reducir el fraude administrativo y evitar irregularidades relacionadas con el registro de automóviles.

esta-identificacion-busca-simplificar-los-controles-policiales-reducir-el-fraude-administrativo-y-ev Las patentes color rosa en los autos se implementaron en Francia y también en España.

Cabe recordar que en nuestro país -entre 1994 y 2016- se reemplazó el anterior modelo de patentes mediante la implementación de un sistema consistente de tres letras y tres números identificatorios, donde las letras no indican a ninguna provincia en particular ni tienen otro significado alguno, limitándose a una simple combinación de ellas.

Por otra parte, es oportuno reseñar que entre 1964 y 1994 el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA) diseñó un formato de chapas patentes que consistían en una letra y seis dígitos numéricos impresos de color blanco en relieve sobre un fondo negro, y todo su contenido estaba enmarcado por un fino recuadro pintado de blanco también en relieve. La letra identificaba a la provincia o distrito de radicación del automotor, en tanto que los números eran generados consecutivamente, aunque zonalizados de acuerdo al registro que correspondía.

En la Argentina, los autos que ya no pagan el impuesto a la patente son aquellos modelos del año 2001 o anteriores. En nuestro país, generalmente se deja de pagar la patente de un auto a partir del año 25 de antigüedad, dependiendo de cada provincia.