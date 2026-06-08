Las dos automotrices que más venden congelaron sus precios: cómo quedaron en junio

En un contexto de caída en ventas, las marcas más elegidas decidieron mantener los precios. Uno por uno, todos los modelos.

Volkswagen y Toyota resolvieron congelar sus precios en junio como primera reacción ante las señales de señales de enfriamiento que está dando el mercado de los 0km. Se trata de las dos automotrices que pelean cabeza a cabeza por el liderazgo de ventas en la Argentina.

Toyota mantuvo sin cambios toda su gama por cuarto mes consecutivo , mientras que Volkswagen también dejó intacta su lista de mayo. Ambas marcas buscan dar una señal de previsibilidad cuando muchas concesionarias ven que el mercado no termina de reaccionar.

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en mayo se patentaron 41.921 vehículos . Eso representa una baja del 25,6 % interanual, ya que en mayo de 2025 se registraron 56.319 patentamientos. Respecto del mes anterior, la caída fue del 12,2 por ciento: en abril se registraron 47.730 vehículos. En tanto, en los cinco meses acumulados de 2026 ya se patentaron 247.187 unidades, lo que significa un 9,7 por ciento menos que en el mismo período de 2025.

En mayo, Toyota fue la marca más vendida del mes con 5.760 unidades, pero en el acumulado anual quedó segunda con 31.711 patentamientos, detrás de Volkswagen, que llegó a 32.317. A la vez, las dos mostraron caídas interanuales en ventas: 28,7% Toyota y 27,9% Volkswagen.

Un informe de los concesionarios muestra que el promedio diario de patentamientos cayó de 3.006 unidades en enero a 2.076 en mayo, mientras en el sector ya hablan de un mercado con retrocesos promedio del 25% y hasta picos del 40% en algunas marcas.

Volkswagen y Toyota: cómo quedaron los precios congelados modelo por modelo

En el caso de Volkswagen, la lista de junio muestra una gama sin cambios en toda la oferta.

Polo Track MSI MT MY25/26: $37.567.500

Polo Comfortline 170TSI AT MY25/26: $43.768.250

Polo Highline 170TSI AT MY25/26: $47.341.650





Virtus Sense MSI MT MY26: $33.659.100

Virtus Trendline 170 TSI AT MY26: $37.345.400

Virtus Highline 170TSI AT MY26: $42.369.000

Virtus Exclusive 250TSI AT MY26: $48.668.250

Volkswagen Tera Volkswagen Tera. Volkswagen





Tera Trend MSI MT MY26: $36.755.250

Tera Comfort 170TSI AT MY26: $41.561.750

Tera High 170TSI AT MY26: $45.609.400

Tera Outfit 170TSI AT MY26: $46.747.750





Nivus Sense 170TSI MT MY27: $33.281.550

Nivus Trendline 200TSI AT MY25/26: $46.232.750

Nivus Comfortline 200TSI AT MY25/26: $48.913.850

Nivus Highline 200TSI AT MY25/26: $52.815.650

Nivus Outfit 200TSI AT MY25/26: $54.029.100





T-Cross Sense 170TSI MT MY26: $37.915.300

T-Cross Trendline 200TSI AT MY26: $53.379.850

T-Cross Comfortline 200TSI AT MY26: $57.735.900

T-Cross Highline 200TSI AT MY26: $63.728.600

T-Cross Highline Bi Tono 200TSI AT: $64.805.400

T-Cross Extreme 200TSI AT MY26: $65.330.350





Taos Comfortline 250TSI AT MY26: $57.511.950

Taos Highline 250TSI AT MY26 $65.470.200

Taos Highline Bi Tono 250TSI AT MY26: $66.319.150





Vento GLI 350TSI DSG MY26: $72.746.050





Tiguan Life 250TSI DSG: $77.574.100

Tiguan R-Line 250TSI DSG: $81.647.800





Saveiro Trendline CS MSI MT MY25/26: $31.526.350

Saveiro Comfortline CD MSI MT MY25/26: $34.741.900

Saveiro Extreme CD MSI MT MY25/26: $38.530.100

Volkswagen Amarok Volkswagen Amarok. Volkswagen





Amarok Trendline TDI MT 4x2 G2 MY25/26: $51.929.800

Amarok Trendline TDI MT 4x4 G2 MY25/26: $61.894.950

Amarok Comfortline TDI MT 4x2 G2 MY25/26: $59.569.000

Amarok Comfortline TDI AT 4x2 G2 MY25/26: $63.546.250

Amarok Highline TDI MT 4x2 G2 MY25/26: $64.236.050

Amarok Highline TDI AT 4x2 G2 MY25/26: $70.458.850

Amarok Comfortline V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $73.301.700

Amarok Highline V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $86.397.750

Amarok Extreme V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $92.427.900

Amarok Hero V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $92.427.900

Amarok Black Style V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $93.430.750,36.

Por el lado de Toyota, el congelamiento también alcanzó a toda la gama publicada para junio.

Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $34.284.000

Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $38.084.000

Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $40.956.000

Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000

Yaris Cross XEI 1.5 CVT: $45.260.000,

Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT: $48.457.000

Yaris Cross SEG 1.5 CVT: $50.224.000

Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT: $54.020.000

Toyota Corolla Cross





Corolla 2.0 XLI CVT: $44.082.000

Corolla 2.0 XEI CVT: $48.410.000

Corolla HEV 1.8 XEI eCVT: $50.764.000

Corolla 2.0 SEG CVT: $54.392.000

Corolla HEV 1.8 SEG eCVT: $56.180.000

Corolla GR-SPORT 2.0 CVT: $55.439.000.

Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000

Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $55.944.000

Corolla Cross HEV 1.8 XEI eCVT: $57.355.000

Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000

Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT: $63.684.000

Corolla Cross GR-SPORT 2.0 CVT: $64.083.000



Toyota Hilux Toyota Hilux. Toyota

Hilux Chasis Cabina DX 4x2: $40.589.000

Hilux Chasis Cabina DX 4x4: $49.927.000

Hilux Cabina Simple DX 4x2: $43.771.000

Hilux Cabina Simple DX 4x4: $52.618.000

Hilux DX 4x2 MT: $49.325.000

Hilux DX 4x2 AT: $50.704.000

Hilux DX 4x4 MT: $57.769.000

Hilux DX 4x4 AT: $59.383.000

Hilux SR 4x2 MT: $56.562.000

Hilux SR 4x4 MT: $66.457.000

Hilux SR 4x2 AT: $59.125.000

Hilux SR 4x4 AT: $69.326.000

Hilux SRV 4x2 AT: $67.506.000

Hilux SRV 4x4 AT: $76.381.000

Hilux SRV+ 4x4 AT: $79.838.000

Hilux SRX 4x2 AT: $77.921.000

Hilux SRX 4x4 AT: $84.349.000

Hilux GR-Sport 4x4 AT: $89.327.000





Hiace Furgón L1H1: $59.047.000

Hiace Wagon: $100.338.800

Hiace Furgón L2H2: $67.920.000

Hiace Commuter: $81.993.000





Crown HEV 2.4T AWD 6AT: US$80.500 / $110.285.000

GR86: US$ 60.900 / $83.433.000

RAV4 HEV 2.5 AWD Limited CVT: US$70.200 / $96.174.000

Land Cruiser 300 VX A/T: US$164.000 / $224.680.000

GR Yaris MT: US$70.000 / $95.900.000

GR Yaris AT: US$71.800 / $98.366.000

Una buena para el comprador: al menos durante junio, las dos marcas más vendidas del país optaron por sostener sus valores y dar algo de certidumbre en un contexto donde vender se volvió bastante más difícil que meses atrás.