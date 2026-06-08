Las dos automotrices que más venden congelaron sus precios: cómo quedaron en junio

En un contexto de caída en ventas, las marcas más elegidas decidieron mantener los precios. Uno por uno, todos los modelos.
Volkswagen y Toyota resolvieron congelar sus precios en junio como primera reacción ante las señales de señales de enfriamiento que está dando el mercado de los 0km. Se trata de las dos automotrices que pelean cabeza a cabeza por el liderazgo de ventas en la Argentina.
Toyota mantuvo sin cambios toda su gama por cuarto mes consecutivo, mientras que Volkswagen también dejó intacta su lista de mayo. Ambas marcas buscan dar una señal de previsibilidad cuando muchas concesionarias ven que el mercado no termina de reaccionar.
Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en mayo se patentaron 41.921 vehículos. Eso representa una baja del 25,6 % interanual, ya que en mayo de 2025 se registraron 56.319 patentamientos. Respecto del mes anterior, la caída fue del 12,2 por ciento: en abril se registraron 47.730 vehículos. En tanto, en los cinco meses acumulados de 2026 ya se patentaron 247.187 unidades, lo que significa un 9,7 por ciento menos que en el mismo período de 2025.
En mayo, Toyota fue la marca más vendida del mes con 5.760 unidades, pero en el acumulado anual quedó segunda con 31.711 patentamientos, detrás de Volkswagen, que llegó a 32.317. A la vez, las dos mostraron caídas interanuales en ventas: 28,7% Toyota y 27,9% Volkswagen.
Un informe de los concesionarios muestra que el promedio diario de patentamientos cayó de 3.006 unidades en enero a 2.076 en mayo, mientras en el sector ya hablan de un mercado con retrocesos promedio del 25% y hasta picos del 40% en algunas marcas.
Volkswagen y Toyota: cómo quedaron los precios congelados modelo por modelo
En el caso de Volkswagen, la lista de junio muestra una gama sin cambios en toda la oferta.
- Polo Track MSI MT MY25/26: $37.567.500
- Polo Comfortline 170TSI AT MY25/26: $43.768.250
- Polo Highline 170TSI AT MY25/26: $47.341.650
- Virtus Sense MSI MT MY26: $33.659.100
- Virtus Trendline 170 TSI AT MY26: $37.345.400
- Virtus Highline 170TSI AT MY26: $42.369.000
- Virtus Exclusive 250TSI AT MY26: $48.668.250
- Tera Trend MSI MT MY26: $36.755.250
- Tera Comfort 170TSI AT MY26: $41.561.750
- Tera High 170TSI AT MY26: $45.609.400
- Tera Outfit 170TSI AT MY26: $46.747.750
- Nivus Sense 170TSI MT MY27: $33.281.550
- Nivus Trendline 200TSI AT MY25/26: $46.232.750
- Nivus Comfortline 200TSI AT MY25/26: $48.913.850
- Nivus Highline 200TSI AT MY25/26: $52.815.650
- Nivus Outfit 200TSI AT MY25/26: $54.029.100
- T-Cross Sense 170TSI MT MY26: $37.915.300
- T-Cross Trendline 200TSI AT MY26: $53.379.850
- T-Cross Comfortline 200TSI AT MY26: $57.735.900
- T-Cross Highline 200TSI AT MY26: $63.728.600
- T-Cross Highline Bi Tono 200TSI AT: $64.805.400
- T-Cross Extreme 200TSI AT MY26: $65.330.350
- Taos Comfortline 250TSI AT MY26: $57.511.950
- Taos Highline 250TSI AT MY26 $65.470.200
- Taos Highline Bi Tono 250TSI AT MY26: $66.319.150
- Vento GLI 350TSI DSG MY26: $72.746.050
- Tiguan Life 250TSI DSG: $77.574.100
- Tiguan R-Line 250TSI DSG: $81.647.800
- Saveiro Trendline CS MSI MT MY25/26: $31.526.350
- Saveiro Comfortline CD MSI MT MY25/26: $34.741.900
- Saveiro Extreme CD MSI MT MY25/26: $38.530.100
- Amarok Trendline TDI MT 4x2 G2 MY25/26: $51.929.800
- Amarok Trendline TDI MT 4x4 G2 MY25/26: $61.894.950
- Amarok Comfortline TDI MT 4x2 G2 MY25/26: $59.569.000
- Amarok Comfortline TDI AT 4x2 G2 MY25/26: $63.546.250
- Amarok Highline TDI MT 4x2 G2 MY25/26: $64.236.050
- Amarok Highline TDI AT 4x2 G2 MY25/26: $70.458.850
- Amarok Comfortline V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $73.301.700
- Amarok Highline V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $86.397.750
- Amarok Extreme V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $92.427.900
- Amarok Hero V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $92.427.900
- Amarok Black Style V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $93.430.750,36.
Por el lado de Toyota, el congelamiento también alcanzó a toda la gama publicada para junio.
- Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $34.284.000
- Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $38.084.000
- Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $40.956.000
- Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000
- Yaris Cross XEI 1.5 CVT: $45.260.000,
- Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT: $48.457.000
- Yaris Cross SEG 1.5 CVT: $50.224.000
- Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT: $54.020.000
- Corolla 2.0 XLI CVT: $44.082.000
- Corolla 2.0 XEI CVT: $48.410.000
- Corolla HEV 1.8 XEI eCVT: $50.764.000
- Corolla 2.0 SEG CVT: $54.392.000
- Corolla HEV 1.8 SEG eCVT: $56.180.000
- Corolla GR-SPORT 2.0 CVT: $55.439.000.
- Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000
- Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $55.944.000
- Corolla Cross HEV 1.8 XEI eCVT: $57.355.000
- Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000
- Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT: $63.684.000
- Corolla Cross GR-SPORT 2.0 CVT: $64.083.000
- Hilux Chasis Cabina DX 4x2: $40.589.000
- Hilux Chasis Cabina DX 4x4: $49.927.000
- Hilux Cabina Simple DX 4x2: $43.771.000
- Hilux Cabina Simple DX 4x4: $52.618.000
- Hilux DX 4x2 MT: $49.325.000
- Hilux DX 4x2 AT: $50.704.000
- Hilux DX 4x4 MT: $57.769.000
- Hilux DX 4x4 AT: $59.383.000
- Hilux SR 4x2 MT: $56.562.000
- Hilux SR 4x4 MT: $66.457.000
- Hilux SR 4x2 AT: $59.125.000
- Hilux SR 4x4 AT: $69.326.000
- Hilux SRV 4x2 AT: $67.506.000
- Hilux SRV 4x4 AT: $76.381.000
- Hilux SRV+ 4x4 AT: $79.838.000
- Hilux SRX 4x2 AT: $77.921.000
- Hilux SRX 4x4 AT: $84.349.000
- Hilux GR-Sport 4x4 AT: $89.327.000
- Hiace Furgón L1H1: $59.047.000
- Hiace Wagon: $100.338.800
- Hiace Furgón L2H2: $67.920.000
- Hiace Commuter: $81.993.000
- Crown HEV 2.4T AWD 6AT: US$80.500 / $110.285.000
- GR86: US$ 60.900 / $83.433.000
- RAV4 HEV 2.5 AWD Limited CVT: US$70.200 / $96.174.000
- Land Cruiser 300 VX A/T: US$164.000 / $224.680.000
- GR Yaris MT: US$70.000 / $95.900.000
- GR Yaris AT: US$71.800 / $98.366.000
Una buena para el comprador: al menos durante junio, las dos marcas más vendidas del país optaron por sostener sus valores y dar algo de certidumbre en un contexto donde vender se volvió bastante más difícil que meses atrás.
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