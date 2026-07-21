¿Cuándo hay que cambiar una correa de distribución? 5 señales de desgaste para estar atento

Se debe estar especialmente atento a estas 5 señales de desgaste para proceder al cambio de la correa de distribución del auto .

Según lo afirman especialistas en mecánica del automotor , las consecuencias de no reemplazar la correa de distribución de un auto pueden incluir daños graves al motor , fallos mecánicos y costosas reparaciones. Y es por ello que advierten que se debe estar especialmente atento a estas 5 señales de desgaste para proceder al cambio de la correa de distribución de nuestro automóvil .

Es importante destacar que el hecho de no cambiar la correa de distribución a tiempo puede ocasionar daños severos al motor de un auto; las válvulas y los pistones son componentes vitales que pueden sufrir daños irreparables si la correa se rompe, lo que podría derivar en reparaciones costosas y complicadas.

Por ello, es importante estar alerta a los intervalos de cambio recomendados por el fabricante para evitar un desastre mecánico.

Las consecuencias de no reemplazar la correa de distribución de un auto pueden incluir daños graves al motor, fallos mecánicos y costosas reparaciones.

Estas son las 5 señales de desgaste de la correa de distribución

Para saber cuándo se debe cambiar la correa de distribución en un auto, es necesario estar atento a cinco señales de desgaste:

Vibración del vehículo.

Dificultades para que arranque.

Ruidos en la transmisión

Grietas en la correa .

. Humo después de arrancar el motor del vehículo.

Respecto del síntoma de la vibración del auto –uno de los posibles motivos para cambiar la correa de distribución-, tenemos que estar alertas si nuestro auto está detenido y con el motor encendido notamos una vibración pronunciada. Ese es un motivo de sobra para saber que la correa debe ser reemplazada próximamente.

En cuanto a la dificultad que el auto pueda presentar para arrancar, si este tarda mucho en arrancar y se escucha un ruido pronunciado al mover seguramente se trate también de la correa de distribución.

¿Cómo pueden detectarse los ruidos en la transmisión? Una mala tensión producirá ruidos en la transmisión. Sin embargo, puede que, en este caso, el problema se solucione ajustando la correa.

Por otra parte, si efectuamos una inspección visual de la correa y descubrimos por sorpresa que esta presenta grietas, sabremos que habrá llegado el momento de cambiarla. Las grietas pueden aparecer tanto por el paso del tiempo así como por una tensión o alineación inadecuadas.

Asimismo, los especialistas sostienen que el desgaste y estiramiento de la correa daña el catalizador, ya que el combustible no se quema por completo en las cámaras por una composición incorrecta de la mezcla de combustible, lo que significa que la totalidad del combustible que no ha sido consumido se dirige al sistema de escape.

Si se escucha un chasquido al arrancar el motor y se ve humo negro que se desprende desde el tubo de escape del vehículo, esto indica una composición incorrecta de combustible que se puede deber, entre muchas causas, a daños en la correa de distribución.

¿Cuáles son las consecuencias de no cambiar la correa de distribución a tiempo?

También conocida como banda de distribución, faja de distribución o correa dentada, la correa de distribución es una pieza importante en el funcionamiento del auto, puesto que transmite el movimiento desde el cigüeñal al árbol de levas.

Las válvulas y los pistones son componentes vitales que pueden sufrir daños irreparables si la correa se rompe, lo que podría derivar en reparaciones costosas y complicadas.

De acuerdo a la observación de los especialistas en mecánica del automotor, es necesario cambiar la correa de distribución si esta pieza se rompe y, por lo tanto, impidiese la correcta sincronización del cigüeñal, la bomba de agua y el árbol de levas. Si ello ocurriese, las válvulas no se abrirán y cerrarán cuando es preciso, lo que pondrá en peligro el funcionamiento del motor.

¿Cuándo debemos cambiar la correa de distribución? Para ello, amén de las señales de desgaste mencionadas más arriba, es importante que consultemos el libro de mantenimiento de nuestro vehículo. De todos modos, la mayoría de los fabricantes recomiendan hacer la revisión a los cinco años y el cambio a los 10 años o 100.000 km.