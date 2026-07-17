Los 10 autos eléctricos más baratos de Argentina: cuál se puede conseguir con 18.900 dólares en 2026

En julio de 2026 , en el listado que incluye a los 10 autos eléctricos más baratos de la Argentina predominan los modelos de las marcas chinas.

En los últimos años la oferta de los autos eléctricos creció considerablemente en otros países así como también en la Argentina . Cuáles son los 10 autos eléctricos más baratos de Argentina , cuyos precios parten desde 18.900 dólares y ofrecen opciones SUV, hatchback y sedán.

Cabe recordar que a principios de este siglo –y como producto de la preocupación que genera el uso de hidrocarburos en los autos con el consecuente daño al medio ambiente-, retornó el interés por el auto eléctrico . En nuestro país, y aunque los precios de los autos eléctricos superan en algunos casos a los de modelos equivalentes con motor naftero, existen opciones por debajo de los USD 20.000.

El ranking con los 10 autos eléctricos más baratos de la Argentina -con precios expresados en dólares- es el siguiente:

El BYD Dolphin Mini GL es uno de los autos eléctricos más baratos de la Argentina.

JMEV Easy 3: USD 18.900 (City car/Urbano).

BYD Dolphin Mini GL: USD 22.990 (Hatchback urbano).

BYD Dolphin Mini GS: USD 23.990 (Hatchback urbano).

BAIC EU5: USD 28.900 (Sedán).

BYD Yuan Pro GL: USD 29.990 (SUV).

JAC EV30X: USD 30.500 (Hatchback).

GWM Ora 03: USD 31.000 (Hatchback).

JAC E-JS1: USD 33.000 (Urbano).

BYD Dolphin GS: USD 35.900 (Hatchback).

Nissan Leaf: USD 38.500 (SUV).

Entre los 10 autos eléctricos más baratos que se pueden comprar en la Argentina, cabe destacar que aparecen marcas chinas en nueve de los 10 lugares del ranking, mientras que Nissan es la única automotriz tradicional que logra ingresar en el listado con el modelo Leaf.

El JMEV Easy 3, el auto eléctrico más económico que aparece en la cima del ranking, es un modelo compacto pensado principalmente para los desplazamientos urbanos, donde las dimensiones reducidas y la facilidad de maniobra son especialmente valoradas. Es oportuno reseñar que este ranking incluye autos urbanos y hatchbacks compactos, pero también aparecen sedanes familiares y SUV eléctricos.

Cabe resaltar que los precios informados en dólares pueden variar según la cotización utilizada por cada importador, los gastos de patentamiento, el concesionario, la disponibilidad de unidades y las condiciones comerciales vigentes. Por ello, los expertos en la materia recomiendan que, antes de concretar una compra, resulta necesario chequear algunos aspectos fundamentales de cada modelo como ser la autonomía, el tipo de cargador, el tiempo de recarga, la garantía de la batería y la disponibilidad de servicio posventa. Estos factores pueden resultar tan determinantes como el precio inicial al momento de elegir un auto eléctrico.

El JMEV Easy 3, el auto eléctrico más económico, es un modelo compacto pensado principalmente para los desplazamientos urbanos. JMEV

Así creció la venta de autos eléctricos en la Argentina

De acuerdo a un informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), a lo largo del primer semestre de 2026 la venta de autos eléctricos creció en nuestro país. Y es que se patentaron 3.860 unidades, un 879,7% más que durante el primer semestre del año anterior, cuando apenas se habían vendido 394 unidades.

Lo cierto es que este crecimiento también quedó reflejado en los patentamientos llevados a cabo durante junio de 2026. En el sexto mes del año se patentaron 865 vehículos eléctricos, un 33,1% más que en mayo de 2026 y un 1.630% por encima de junio de 2025. En paralelo, los híbridos sumaron 6.479 operaciones durante el mismo período, manteniéndose en niveles históricamente elevados pese a registrar una leve caída mensual del 1%.

Estos fueron los autos eléctricos más vendidos en la Argentina en junio de 2026: