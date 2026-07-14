Primeras imágenes del nuevo Duster: cambio rotundo de uno de los SUV compactos más reconocidos de Renault

Todos los detalles sobre el nuevo modelo de Renault Duster , que mostrará una evolución en relación al diseño, la tecnología, el equipamiento y la oferta mecánica.

En 2011, el Renault Duster se lanzó en el mercado latinoamericano. Antes de ese año, este SUV chico global producto de la alianza Renault-Nissan se comercializaba en Europa con la marca Dacia . 15 años después, Renault ya trabaja en la fabricación del flamante modelo Duster , que mostrará una evolución en relación al diseño, la tecnología, el equipamiento y la oferta mecánica. Y aquí te contamos todos los detalles.

Recientemente, Renault empezó a mostrar las primeras imágenes del nuevo modelo Duster , sin dudas uno de los SUV compactos más reconocidos de la marca francesa y un modelo que siempre sobresalió por su robustez, espacio interior y una buena relación precio-producto.

El nuevo modelo del Renault Duster , cuya producción comenzará en India, presenta las siguientes características:

Renault ya trabaja en la fabricación del flamante modelo Duster, que mostrará una evolución en relación al diseño, la tecnología, el equipamiento y la oferta mecánica.

Estética más moderna: aparecen las molduras plásticas alrededor de los pasarruedas y las manijas de las puertas traseras ocultas en el pilar C.

aparecen las molduras plásticas alrededor de los pasarruedas y las manijas de las puertas traseras ocultas en el pilar C. Frente con rediseño completo: nuevas ópticas y parrilla más estilizada. En la parte trasera también aparecen cambios importantes, con luces renovadas y una tira LED que conecta ambos extremos.

nuevas ópticas y parrilla más estilizada. En la parte trasera también aparecen cambios importantes, con luces renovadas y una tira LED que conecta ambos extremos. Cuenta con un despeje de 212 mm: cifra que refuerza su capacidad para circular por caminos en mal estado o superficies irregulares.

cifra que refuerza su capacidad para circular por caminos en mal estado o superficies irregulares. Motor naftero 1.0 turbo de tres cilindros: es capaz de entregar 100 CV y 160 Nm de torque.

es capaz de entregar 100 CV y 160 Nm de torque. Caja manual de seis velocidades.

Habitáculo más moderno: materiales y soluciones inspiradas en otros modelos recientes de la marca, como Renault Kardian y Boreal.

materiales y soluciones inspiradas en otros modelos recientes de la marca, como Kardian y Boreal. Capacidad del baúl: alcanza los 518 litros y puede ampliarse hasta 1.789 litros al rebatir los asientos traseros.

Cabe aclarar que si bien la producción del nuevo Renault Duster comenzará en Chennai, India, aún no se confirmó si esta nueva generación será comercializada en la Argentina.

Las otras dos versiones del nuevo Renault Duster

Además del modelo descripto más arriba, Renault fabricará otras dos versiones del Duster:

Un Duster con motor 1.3 turbo, que desarrolla 160 CV y 280 Nm de torque. En este caso, Renault ofrecerá dos alternativas de transmisión: una caja manual de seis marchas y otra automática de doble embrague (DCT), también de seis velocidades, orientada a quienes buscan un mayor confort de conducción.

con motor 1.3 turbo, que desarrolla 160 CV y 280 Nm de torque. En este caso, ofrecerá dos alternativas de transmisión: una caja manual de seis marchas y otra automática de doble embrague (DCT), también de seis velocidades, orientada a quienes buscan un mayor confort de conducción. Una versión híbrida que combina un motor naftero 1.8 de ciclo Atkinson con dos motores eléctricos para alcanzar una potencia conjunta de 160 CV. Según Renault, esta configuración permite circular en modo completamente eléctrico hasta el 80 % del tiempo en ciudad y reducir el consumo de combustible hasta un 40 % respecto de un motor térmico equivalente.

Renault empezó a mostrar las primeras imágenes del nuevo modelo Duster, sin dudas uno de los SUV compactos más reconocidos de la marca.

Cabe resaltar que, en la actualidad, el modelo de Renault Duster que se vende en la Argentina es la segunda generación, con base productiva en Brasil y Colombia. La llegada del nuevo modelo de Renault Duster implicaría un salto importante en tecnología, calidad percibida y, sobre todo, en la oferta mecánica, con alternativas más modernas. Si la producción regional se activa, la Renault Duster podría encaminar su desembarco local, algo que sería una actualización esperada para competir con rivales que ya vienen elevando la vara en equipamiento y conectividad.