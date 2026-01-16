Santiago Rostan acaricia su objetivo en el rally Dakar a falta de una etapa

Luego del duodécimo tramo, el neuquino está muy cerca de meterse entre los 20 de su categoría entre las motos.

Falta un pasito para que Santiago Rostan pueda cumplir el objetivo que se trazó en la previa a su tercera participación en el rally Dakar . El neuquino volvió a sobrevivir y culminó la penúltima etapa de la carrera más difícil del mundo para quedar en el puesto 22 de la general en la categoría rally2 entre las motos.

El neuquino se ubicó en el puesto 29 de la etapa que que unió las ciudades de Al Henakiyah y Yanbu , con un recorrido de 311 kilómetros de especial y 409 de enlace . Santiago clavó el reloj en 4h35m42s y así mantiene vivas sus chances de lograr la meta que se puso antes de viajar: terminar entre los primeros 20.

"Aprendí a bailar p ara no recular… Mañana con todo en la última etapa para entrar dentro del top 20", escribió Santiago en sus redes sociales, mostrándose confiado de cara a la última etapa que se correrá este sábado.

santiago rostan vertical moto

Luciano Benavides perdió la punta

El argentino Luciano Benavides (KTM Red Bull) terminó segundo en la etapa 12 de la categoría de motos del Rally Dakar y cayó a la segunda posición de la clasificación general, por lo que este sábado se espera una definición muy apretada en el final de la competencia.

Benavides completó el tramo 12 en un tiempo de 3 horas, 22 minutos y 44 segundos.

El ganador de la etapa fue el estadounidense Ricky Brabec (Honda), quien aventajó a Benavides por 3 minutos y 43 segundos, lo que le permitió tomar el liderazgo en la general por solo 3 minutos y 20 segundos sobre el argentino.

De esta manera, se espera un final apretadísimo en los 105 kilómetros cronometrados correspondientes a la decimotercera y última etapa de este Rally Dakar, donde el más mínimo error podría inclinar la balanza a favor de Benavides o de Brabec.

Benavides, de 30 años, va en busca de su primera consagración en el Rally Dakar, donde obtuvo como mejor resultado el cuarto puesto cosechado el año pasado. Brabec, por su parte, es todo un experimentado en la categoría, donde ya se impuso en 2020 y 2024.

Kevin Benavides ganó la etapa 12

El argentino Kevin Benavides (Odyssey Academy) se quedó con el primer puesto en la etapa 12 del Rally Dakar en la categoría challenger, que le permitió escalar al noveno lugar de la clasificación general.

Benavides, que se consagró dos veces campeón en la categoría de motos, registró un tiempo de 3 horas, 44 minutos y 52 segundos, lo que le permitió sacarle 2 minutos y 15 segundos a su escolta, que fue el saudí Dania Akeel (Odyssey Academy)

Al-Attiyah ganó la etapa en coches y acaricia su sexta consagración

El catarí Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders) se quedó con el triunfo en la etapa 12 y tiene prácticamente liquidado el asunto en coches, donde ya tiene todo listo para obtener su sexta consagración en la categoría este sábado.

Al-Attiyah, ganador del Rally Dakar en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023, se impuso en la etapa con un registró de 3 horas, 21 minutos y 52 segundos, mientras que en la clasificación general le saca 16 minutos y 2 segundos a su escolta, que es el español Nani Roma (Ford).