El nuevo récord que Lionel Messi podría marcar con la Selección Argentina en el Mundial 2026

En el Mundial 2026 , Lionel Messi podría establecer un nuevo récord en su carrera. ¿Logrará alcanzarlo con la Selección Argentina ?

Lionel Andrés Messi, el capitán de la Selección Argentina estará presente en la máxima cita mundialista, el Mundial 2026 , que por vez primera será organizada por tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Y una vez más, Messi podría marcar un nuevo récord personal junto a la Selección Argentina .

Si Lionel Messi convierte tres goles en la Copa del Mundo 2026 , se convertirá en uno de los máximos artilleros en la historia de los mundiales .

De no surgir un imprevisto físico o una lesión, todo indica que el capitán de la Selección Argentina estará presente en la máxima cita mundialista.

De acuerdo al registro oficial publicado por la FIFA, la tabla histórica de goleadores en los mundiales está encabezada por el delantero alemán Miroslav Klose , quien entre 2002 y 2014 marcó 16 tantos en 24 partidos. Al teutón lo sigue Ronaldo , el astro brasileño, quien anotó en 15 ocasiones entre los mundiales de 1998 y 2006. El podio lo completa otro alemán: el Bombardero Gerd Müller , dueño de 14 conquistas en las Copas de 1970 y 1974.

En la misma línea que Messi, se encuentra el francés Just Fontaine, quien también señaló 13 goles pero en apenas un Mundial: Suecia 1958.

Es oportuno reseñar el desglose de los goles de Lionel Messi en la Copa del Mundo:

2006: 1.

2010: no marcó.

2014: 4.

2018: 1.

2022: 7.

Cabe resaltar que, si Messi anotase 4 tantos en el Mundial 2026, se convertiría así en el máximo goleador histórico en solitario en la historia de la Copa del Mundo.

El fantasma que acecha a Lionel Messi en el Mundial 2026

Si bien Lionel Messi es el único futbolista en actividad entre los máximos anotadores en la historia de la Copa del Mundo, lo cierto es que la estrella francesa Kylian Mbappe le pisa los talones al capitán de la Selección Argentina: anotó 12 goles entre las Copas de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Así, Mbappe se erige como un auténtico fantasma al acecho del eventual récord que Lionel Messi podría establecer en la Copa del Mundo 2026.

Cabe recordar que, detrás de Mbappe, en la tabla histórica de los máximos goleadores en los mundiales aparecen otros futbolistas retirados:

Pelé (Brasil): 12.

Jurgen Klinsmann (Alemania): 11.

Sandor Kocsis (Hungría): 11.

Gabriel Batistuta (Argentina): 10.

Teófilo Cubillas (Perú): 10.

Grzegorz Lato (Polonia): 10.

Gary Lineker (Inglaterra): 10.

Thomas Muller (Alemania): 10.

Helmut Rahn (Alemania): 10.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni debutará en el Mundial 2026 ante el combinado nacional de Argelia el martes 16 de junio a las 22.00 (hora de Argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas. Los dos siguientes cotejos los disputará en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington-: vs. Austria -el lunes 22 de junio a las 14.00 (hora de Argentina)- y Jordania -el sábado 27 de junio a las 23 hora argentina-.