Lo van a lesionar: un hincha se metió a la cancha, abrazó a Messi y un seguridad terminó tirando a los dos

La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y las preocupaciones aumentan en torno a los jugadores que serán parte de la lista de convocados para afrontar el certamen debido a que cualquier lesión puede marginarlos del certamen. Todo se hace con cautela, pensando en el futuro y con el cuidado correspondiente para llegar de la mejor manera.

Sin embargo suceden situaciones insólitas que, hasta de la manera más absurdas, pueden decantar en una lesión peligrosa que genere un susto mayor para Lionel Scaloni y la Selección argentina . En el duelo amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle, que terminó ganando 2-1 el elenco estadounidense, se vivió un momento particular con un fanático del astro.

Es que en medio del partido, donde el '10' marcó un tanto, un hincha saltó al campo de juego para abrazar al capitán y cumplir el sueño de su vida. Sin embargo, más allá de lograr su cometido, casi terminó en un problema: es que rápidamente llegó un seguridad y terminó tirando a ambos al piso generando un movimiento forzado del jugador que podría haber decantado en una lesión. Afortunadamente todo fue una anécdota.

Tiraron a Messi

La inesperada frase con la que Messi confesó uno de sus mayores arrepentimientos: "Perdí tiempo"

Nahuel Guzmán, actual arquero de Tigres de Monterrey, fue protagonista en Estados Unidos al entrevistar a Lionel Messi durante el programa que protagoniza (Miro de atrás). No fue una entrevista más, sino que quedó enmarcada en insólitas declaraciones que llamaron la atención.

“A veces me da miedo contar demasiado de mí. Después lo veo y digo ‘para qué mierda conté eso’, pero está bueno también. Llegó un momento o hay un punto de soltarme un poco más. La exposición de no jugar tanto, como me pasaba en Barcelona, que era todo fútbol. Hoy, que estoy más relajado, me suelto más en ese sentido también. La gente se imagina cualquier cosa, pero yo soy de lo más normal y sencillo. Me gustan las pequeñas cosas y detalles, lo mío. Vivo como cualquier otro", empezó contando.

Luego en su relato confirmó que hay un tema puntual que lo preocupó: “Me arrepiento de muchísimas cosas, se los digo a mis hijos. Tener educación, estar preparado, no haber aprendido inglés de chico. Tuve tiempo y no lo hice. Estuve en situaciones con personalidades increíbles, espectaculares y te sentís un ignorante, decís ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo’. El fútbol es una forma de vivir, te enseña muchísimo, muchos valores, formás vínculos muy fuertes, conocés lugares. Es una manera de educarte también. Pero a mis hijos les digo que aprovechen las posibilidades que tienen porque uno de chico no se da cuenta. A mí nunca me faltó nada, pero ellos tienen otras posibilidades”.

Entre sus confesiones se refirió al pedido de casamiento que le hizo a Antonela Rocuzzo. “Llevábamos muchos años juntos, teníamos a Thiago y Mateo ya. Una vez fuimos a comer en Barcelona, pasamos la noche en un hotel y ahí fue donde se lo pedí, pero más o menos ya era como que tenía que ser. Fue romántico, pero también ‘poné la fecha’ porque iba a darse”, dijo.

Más tarde compararon los duelos ante México, tanto el del mundial 2006 como el de fase de grupos de 2022: “Sufrí mucho más que en 2006 porque la obligación era otra. Si no ganábamos, prácticamente estábamos eliminados. Fuimos a jugar con miedo ese partido porque inconscientemente vos pensás en todo el proceso del que veníamos. Teníamos el miedo ese de perder y no pasar. Después de ese gol, nos soltamos, nos liberamos. Fue una liberación de todos lados. Volvimos al principio. Dependíamos de nosotros. La foto era otra”.

“Lo aceptamos, lo decíamos. Era un partido donde nos jugábamos muchísimo pero teníamos que mirar todo lo que habíamos hecho antes. Llevábamos mucho sin perder y teníamos que volver a ganar. No nos tenía que cambiar nada el partido con Arabia, pero inconscientemente la cabeza te juega. Podemos ganar, pero perdemos y quedamos afuera. Cuando vi de atrás el tiro libre que el Dibu agarra como si nada... En ese momento decís ‘si es gol, cagamos. ¿cómo te levantás?’. La cabeza manda mucho. Eso nos hizo muy fuertes porque tuvimos 500 situaciones en la que nos podríamos haber caído y así y todo no nos afectó nada. El partido que nos empata Holanda, el de Francia. Nosotros como grupo estábamos muy fuertes. Con México fue decisivo para nosotros, fue el que más sufrimos", sumó.

Cómo fue la primera charla con Diego Armando Maradona

“Fue antes de que sea técnico (de la Selección). Lo conocí cuando fui a su programa (La Noche del Diez). Fue después de ganar el Mundial Sub 20, en una fecha FIFA que fue las últimas del proceso 2006 y jugamos con Perú en la Selección en cancha de River. Esa semana creo que fue. Se me aparece en el camarín que nos habían puesto, estaba con mi viejo, mi tío, mis primos. Fue una locura, vino el Diego y saludó. Después cuando fue técnico se ponía a jugar unos partiditos así y no le gustaba perder a nada. Tuve una en La Plata que jugué con él, creo que fue la única. El Diego era una cosa de locos, rompió todas las generaciones y crecés con Diego, ves los videos, en Newell’s lo vi y era chiquito, no me acuerdo tanto, pero el debut de él, el gol que hace quedó marcado. Diego va más allá de cualquier cosa. entonces te queda. Es verdad que no lo vimos jugar mucho. En el ’90 nosotros también éramos chiquitos y en el ’94 pasó lo que pasó, no lo vivimos tanto, pero nos enteramos. Diego en Nápoli debe haber sido una locura".