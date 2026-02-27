Un jugador de Huracán estalló contra un cuarto árbitro que "insultó" a su madre

Lucas Carrizo, jugador del Globo, explotó contra el cuarto árbitro del encuentro al afirmar que insultó a su madre. El video del cruce.

La victoria del recientemente ascendido Estudiantes de Rio Cuarto, que acumulaba cuatro derrotas consecutivas, quedó enmarcada en un escándalo entre un jugador de Huracán de Parque Patricios y Mauricio Martín , el cuarto árbitro del encuentro, a punto tal que la Policía tuvo que intervenir para calmar la situación.

En un cierre caliente del encuentro, llamó la atención el alboroto que se generó alrededor de la terna arbitral ya que rápidamente los jugadores del Globo fueron a buscarlos para reclamarles eufóricamente por el accionar del árbitro. Todo empezó con Lucas Carrizo como protagonista que tuvo que ser contenido por sus compañeros y la fuerza de seguridad para que no pase a mayores la situación.

Todo habría iniciado por palabras del cuarto: la fuerte acusación del jugador quemero es que Martín habría insultado a su madre, según esbozó el jugador en la cancha en medio del enojo. "Insultó a mi madre" , se les escuchó decir a Carrizo a través de la transmisión oficial.

Jugador Huracán Cuarto árbitro

Luego de esta situación, la tensión bajó y se fueron a los vestuarios sin mayor precisión ni siquiera un desenlace claro de cómo sucedieron las cosas debido al silencio del arbitraje. Se espera que el Tribunal de Disciplina actúe para evaluar si efectivamente existió un insulto por parte del cuarto árbitro.

River venció a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo

River venció a Banfield 3-1 en el Monumental en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura. Aunque está victoria significó cortar una racha negativa de tres encuentros con derrotas, hoy los focos estuvieron puestos en la despedida de Marcelo Gallardo del club, tras anunciar su renuncia a principios de la semana.

Tras la derrota ante Vélez del último fin de semana, el Muñeco anunció el lunes, a través de las redes sociales del club su decisión de no continuar en el cargo, con un emotivo mensaje que generó una amplia simpatía de los hinchas.

En la entrada al campo de juego, el Monumental recibió con una gran ovación a Gallardo, e inmediatamente cantó en contra de los jugadores, reprochando la actitud de muchos futbolistas, que vienen siendo apuntados por su nivel.

Los goles del partido fueron de Martínez Quarta en el primer tiempo para abrir el marcador, y Driussi y Freitas marcaron el segundo y tercer gol respectivamente, tras el empate minutos antes del descanso de Banfield. Los futbolistas fueron a abrazar al Muñeco tras convertir.