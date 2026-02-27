Dura acusación de periodistas de ESPN contra el Huevo Acuña tras la salida de Gallardo

El zapalino fue señalado por la prensa en Buenos Aires como uno de los jugadores que terminó enfrentado al entrenador.

La salida de Marcelo Gallardo movió la estantería en River . Más allá de que los hinchas pedían su renuncia, luego del bajo rendimiento en los últimos partidos, se trata de uno de los máximos ídolos del club. Como se mostró ayer en el Estadio Monumental, ahora los apuntados son los jugadores . En ese sentido, ESPN señaló a Marcos Acuña como parte de un grupo de futbolistas que terminó enfrentado al Muñeco .

"Algo se rompió entre Acuña y Marcelo Gallardo. El Muñeco quedó desilusionado con varios jugadores: Paulo Díaz, Bustos, Castaño..." , señaló el periodista partidario Gustavo Yarroch, en la ya mencionada señal televisiva.

El Zapalino llegó al Millonario de la mano de Gallardo, pero su rendimiento con la banda roja fue de mayor a menor. De hecho, ante Banfield, en el último partido del segundo ciclo del Muñeco, la decisión fue dejarlo sentado en el banco de suplentes: Facundo González, un juvenil de la reserva que jugó casi todas las inferiores como defensor central, se hizo cargo del lateral izquierdo .

Esta decisión no hace más que alimentar los rumores que medios como ESPN difundieron en las últimas horas: Marcelo Gallardo tenía un problema dentro del vestuario con un determinado grupo de jugadores, del cual el "Huevo" formaría parte, sumado a los mencionados Díaz, Bustos, Castaño y también el arquero Franco Armani.

Lo cierto es que Gallardo ya es historia en River y las decisiones de ahora en más las tomará el próximo entrenador. Sin embargo, los hinchas del club de Núñez podrían mirar de reojo a los jugadores mencionados, en una seguidilla que desencadenó la salida de uno de los entrenadores más exitosos del último siglo.

Así fue la despedida de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo, el exentrenador de River, se despidió del club y de su gente con un emotivo mensaje en la sala de conferencias de prensa, donde reconoció que “a veces es muy difícil” devolver todo el cariño que recibe. El técnico de 50 años le deseó al club, al plantel y a la dirigencia “que se puedan reponer” y que logren “volver a ponerse de pie” de cara al futuro.

En un gesto que refleja su vínculo con el club, el “Muñeco” bromeó: “no me voy a despedir”, ya que su hijo asiste al colegio de River y comentó que volverá mañana a las instalaciones para retirarlo.

La despedida la abrió con la frase “Simplemente agradecer”. Gallardo habló desde el corazón del “Millonario”, institución que marcó su vida y a la que no le hace justicia el último ciclo: su segunda etapa no tuvo la dimensión de la primera, en la que ganó entre otras cosas dos Copas Libertadores, y formó parte de los 14 títulos que obtuvo en su primera etapa.

El entrenador destacó el apoyo popular y agradeció a la gente “por otra noche de amor incondicional”, reiterando que retribuir todo ese afecto “a veces es muy difícil”.

monumental gallardo La fuerte ovación del Monumental para Marcelo Gallardo.

También agradeció a la prensa por el “respeto” mostrado y aseguró que estará “muy pendiente de lo que pase” en River “durante el tiempo que esté afuera”, dejando abierta la posibilidad de un futuro regreso.

Tras su comentario humorístico sobre no despedirse por la escolaridad de su hijo en el Instituto River Plate, Gallardo les deseó “un buen año” a la institución, al plantel y a la dirigencia, esperando que puedan recuperarse de un inicio de temporada adverso “y volver a ponerse de pie para lo que viene”.

En esta segunda etapa, que duró menos de dos años y le dio menos alegrías que la primera, Gallardo dirigió 86 partidos: 36 triunfos, 32 empates y 18 caídas. No sumó títulos y tuvo una sola final, la Supercopa Internacional 2023, perdida ante Talleres por 3-2 en los penales luego de un 0-0 tras los 120 minutos.