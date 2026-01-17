Drama en la familia del Huevo Acuña: Su otra hermana disparó contra la médica tras desaparición de Fabiana

Jéssica apuntó hacia la psiquiatra que la atiende en el Hospital de Zapala: “Esto se podría haber evitado pero ella dice que…”.

Jéssica y Fabiana, las últimas dos de izquierda a derecha, en una foto de LMN durante el último mundial.

Son, a simple vista, muy diferentes. Desde el aspecto físico a la forma de ser. Pero, al mismo tiempo, en el fondo se parecen más de la cuenta y siempre se han mostrado muy unidas. Jéssica , la otra hermana mujer del Huevo Marcos Acuña , rogó por la pronta aparición de Fabiana , a quien buscan desesperadamente desde este viernes en Zapala y cuestionó duramente a los médicos psiquiatras que la atienden en el Hospital local.

“Y ahora dónde están los psiquiatras del hospital Zapala , qué pasa que no llaman ahora… Esto se hubiese evitado si ellos hicieran su trabajo como corresponde”, disparó en redes sociales Jéssica Acuña al publicar la imagen de búsqueda de paradero de su familiar que difundió la Policía neuquina .

Luego fue más a fondo aún y en diálogo exclusivo con LM Neuquén fundamentó su inocultable enojo: “Estoy así porque desde octubre ella -por Fabiana- anda mal, en reiteradas veces llamamos a la policía y, sin embargo, para la psiquiatra que la atiende ella estaba bien…”, apuntó directamente contra la profesional que sigue el caso de su querida hermana.

Mientras junto a su hermano Walter y a su mamá Sara intentaban en forma desesperada dar con el paradero de la muchacha, profundizó las críticas hacia la profesional zapalina. “Sabiendo y viendo las reacciones que Fabiana estaba experimentado y con la excusa de que ella no se puede internar si no es por voluntad propia, no se hizo nada… Cuando, lamentablemente, hoy mi hermana no es consciente de todo lo que está pasando”.

hermana- Acuña

Su estado de salud

La desaparición de Fabiana Edith Muñoz, hermana Jéssica y del reconocido futbolista y campeón del mundo, Marcos "Huevo" Acuña conmoción a la ciudad de Zapala en estas últimas horas. La familia se mostró angustiada y desesperada por el paradero de la joven.¿ mientra la Policía provincial realizó un amplio despliegue para dar con la mujer.

"Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer (viernes) se perdió y no la encontramos por ningún lado", reveló conmovida Sara, su mamá, en diálogo con LM Cipolletti.

Familia Acuña- Huevo Acuña-1 Sergio Dovio

Al parecer, lleva meses lidiando con este trastorno de salud, sufriendo ella y a la par naturalmente toda la familia. La hermana del futbolista tiene 42 años y, según la información de la Policía de Neuquén, al momento de su desaparición lucía un gorrito negro, campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas.

Siempre de acuerdo a los datos oficiales, fue vista por última vez en calle Antártida Argentina, casa 26. En el mismo informe se define sus características físicas como "tez trigueña, cabellos castaños, ojos oscuros y delgada".

La familia solicita que, ante cualquier dato o sospecha sobre su ubicación, se comuniquen con la comisaría más cercana o al número de emergencias 101.

image

En casos de personas que padecen patologías como la esquizofrenia, el tiempo es un factor determinante. Los especialistas indican que pueden presentarse cuadros de desorientación severa, lo que dificulta que la persona pueda regresar por sus propios medios al hogar.

Desde la Policía provincial solicitaron a la comunidad que ante cualquier información se comuniquen a la foscaía de la Tercera Circunscripción de Zapala o bien a la Comisaría del Menor y la Mujer cuyo teléfono es (0942) 408- 862.