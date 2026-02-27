Leonardo Astrada fulminó al Huevo Acuña tras la salida de Gallardo

El ex jugador y entrenador del Millonario estalló cuando en ESPN se mencionó que el zapalino tuvo que ver con la partida del entrenador.

La salida de Marcelo Gallardo de River sumó un nuevo capítulo en ESPN F90 , cuando el Chavo Fucks afirmó: "uno de los motivos por los que Gallardo dejó el club es que las cosas con Acuña no estaban bien" .

La frase desató la reacción inmediata de Leonardo Astrada, que lo cruzó con bronca: "Sabés cuánto dura Acuña en River... dejate de joder... dejate de joder" .

Fucks le respondió con otro argumento: "Pero es campeón del mundo" . Y Astrada redobló la apuesta, a los gritos: "Qué tiene que ver que sea campeón del mundo... en River es nada, en River es nada" . En el cierre del intercambio, Oscar Ruggeri también se mostró incrédulo ante la versión: "Dejate de joder, mirá si Gallardo se va a ir por Acuña" .

¿Qué pasó entre Marcos Acula y Marcelo Gallardo?

La salida de Marcelo Gallardo movió la estantería en River. Más allá de que los hinchas pedían su renuncia, luego del bajo rendimiento en los últimos partidos, se trata de uno de los máximos ídolos del club. Como se mostró ayer en el Estadio Monumental, ahora los apuntados son los jugadores. En ese sentido, ESPN señaló a Marcos Acuña como parte de un grupo de futbolistas que terminó enfrentado al Muñeco.

"Algo se rompió entre Acuña y Marcelo Gallardo. El Muñeco quedó desilusionado con varios jugadores: Paulo Díaz, Bustos, Castaño...", señaló el periodista partidario Gustavo Yarroch, en la ya mencionada señal televisiva.

El Zapalino llegó al Millonario de la mano de Gallardo, pero su rendimiento con la banda roja fue de mayor a menor. De hecho, ante Banfield, en el último partido del segundo ciclo del Muñeco, la decisión fue dejarlo sentado en el banco de suplentes: Facundo González, un juvenil de la reserva que jugó casi todas las inferiores como defensor central, se hizo cargo del lateral izquierdo.

acuña no juega.jpg

Esta decisión no hace más que alimentar los rumores que medios como ESPN difundieron en las últimas horas: Marcelo Gallardo tenía un problema dentro del vestuario con un determinado grupo de jugadores, del cual el "Huevo" formaría parte, sumado a los mencionados Díaz, Bustos, Castaño y también el arquero Franco Armani.

Lo cierto es que Gallardo ya es historia en River y las decisiones de ahora en más las tomará el próximo entrenador. Sin embargo, los hinchas del club de Núñez podrían mirar de reojo a los jugadores mencionados, en una seguidilla que desencadenó la salida de uno de los entrenadores más exitosos del último siglo.

La despedida de Gallardo

En un gesto que refleja su vínculo con el club, el “Muñeco” bromeó: “no me voy a despedir”, ya que su hijo asiste al colegio de River y comentó que volverá mañana a las instalaciones para retirarlo.

La despedida la abrió con la frase “Simplemente agradecer”. Gallardo habló desde el corazón del “Millonario”, institución que marcó su vida y a la que no le hace justicia el último ciclo: su segunda etapa no tuvo la dimensión de la primera, en la que ganó entre otras cosas dos Copas Libertadores, y formó parte de los 14 títulos que obtuvo en su primera etapa.

El entrenador destacó el apoyo popular y agradeció a la gente “por otra noche de amor incondicional”, reiterando que retribuir todo ese afecto “a veces es muy difícil”.

monumental gallardo La fuerte ovación del Monumental para Marcelo Gallardo.

También agradeció a la prensa por el “respeto” mostrado y aseguró que estará “muy pendiente de lo que pase” en River “durante el tiempo que esté afuera”, dejando abierta la posibilidad de un futuro regreso.

Tras su comentario humorístico sobre no despedirse por la escolaridad de su hijo en el Instituto River Plate, Gallardo les deseó “un buen año” a la institución, al plantel y a la dirigencia, esperando que puedan recuperarse de un inicio de temporada adverso “y volver a ponerse de pie para lo que viene”.