Lanús vs Boca se jugará con visitantes: el exorbitante precio de las entradas

El presidente del Granate confirmó que están muy avanzadas las gestiones para recibir en La Fortaleza a los hinchas Xeneizes.

Desde Lanús confirmaron que Boca Juniors podrá llevar hinchas visitantes al encuentro que se disputará en la Fortaleza por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. Se espera que en las próximas horas se oficialice y se pongan las entradas a la venta para el público Xeneize.

El duelo entre el Granate y Boca será el próximo miércoles, antes, el equipo de Úbeda se prepara para disputar el encuentro de este sábado en La Bombonera frente a Gimnasia de Mendoza.

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, fue quién reveló la noticia y confirmó que solo falta que lo apruebe la comisión directiva del club Granate. El mandatario del equipo del Sur aseguró que trabajan con los organismos de Seguridad de la Provincia para que puedan asistir 10 mil hinchas de Boca al estadio Néstor Díaz Pérez.

Además, Russo reveló el precio que tendrán las entradas: costarán 100 mil pesos cada una de las diez mil localidades que se pondrán a la venta. Cabe recordar que el encuentro se disputará el miércoles 4 de marzo desde las 21 horas, ya que fue pospuesto porque Lanús disputó la final de la Recopa Sudamericana.

El valor de las entradas

“Estamos analizando dar un sector preferencial a los hinchas de Boca porque necesitamos dinero. Las entradas tendrán un costo que ronda los 100 mil pesos si lo llegamos a habilitar. Lo trataremos mañana al mediodía en comisión directiva. En caso de estar, estamos hablando con la gente de seguridad para que haya más de 10 mil lugares disponibles”, había anticipado Nicolás Russo en diálogo con Radio La Red.

Además, el presidente de Lanús brindó algunos detalles en ESPN sobre esta cuestión: “No hicimos ventas (de jugadores) desde hace un año y pico, sostuvimos el plantel, en junio nos reforzamos con Castillo y ahora con Petroli, Sepúlveda y Guidara, tres jugadores de un nivel importante que jerarquizan al plantel. Queremos seguir ganando cosas y seguramente no habrá ventas por diferentes razones, pero a los jugadores hay que pagarles. Sostener al club no es fácil”.

Sobre la presencia de hinchas visitantes en el estadio Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús el próximo miércoles 4 de abril manifestó: “Si se aprueba en comisión directiva, habrá un sector preferencial para Boca con 10 mil entradas a 100 mil pesos cada una. Lo tenemos hablado y bastante avanzado con la Seguridad y AFA. La cancha de Lanús es segura, estamos acostumbrados a jugar con cancha llena y en este caso se da un marco especial. Si bien primero jugamos contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, los jugadores se mostrarán públicamente por primera vez en cancha de Lanús (después de ganar la Recopa Sudamericana) contra Boca. Esto es muy profesional y necesitamos recaudar”.

Hay que mencionar que antes de este encuentro, Boca recibirá mañana a Gimnasia de Mendoza por la octava jornada del Apertura (arrancará a las 17:45 en la Bombonera). En tanto, Lanús visitará el domingo a Defensa en Florencio Varela a partir de las 21:30 (el Granate también tiene postergado su cotejo contra Argentinos Juniors en La Paternal).