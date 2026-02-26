Lanús va por otra estrella internacional: formación, horario y TV del duelo ante Flamengo

Con la ventaja obtenida en la ida con su triunfo por 1 a 0, el Granate visita a esta noche en Río de Janeiro al Mengao.

El Flamengo de Brasil, actual campeón de Copa Libertadores, y Lanús , campeón de la Sudamericana, jugarán este jueves desde las 21.30 en el Estadio Maracaná, en el marco de la vuelta de la Recopa Sudamericana 2026 .

El ganador del primer encuentro por 1-0 fue el Granate con gol de Rodrigo Castillo. En ese contexto, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino viaja a Río de Janeiro con la intención de seguir agrandando su historia y sus vitrinas.

El crédito obtenido tras un 2025 inolvidable parece estar cerca de agotarse en el conjunto más popular de Brasil. Silbidos y un Maracaná semivacío fueron las postales que dejó la goleada del último campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão ante humilde Madureira por el Torneo Carioca, consecuencia de la caída en La Fortaleza -por la mínima en el juego, por mucho más en el desarrollo- y de un comienzo de año irregular para Flamengo.

image

La ilusión sigue intacta en el pueblo Granate. De la mano de Rodrigo Castillo -héroe de la ida a pesar de una lesión y por su poder de gol-, el sueño continental tendrá una nueva parada en Río de Janeiro, apenas cinco meses después de la igualdad con Fluminense que supuso un paso más para la conquista de la Copa Sudamericana 2025. Con su participación en el Apertura pausada, todos los cañones apuntan a lograr la cuarta estrella internacional en tierras brasileñas.

El puntapié inicial de los 90 minutos finales de la definición de la Recopa será a las 21:30 con transmisión de ESPN.

Las probables formaciones para la gran final

Lanús saldrá a la cancha en su visita al Flamengo con: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

image

Por su parte, el Mengao intentará remontar la historia con: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luis.

El Granate buscará dar el golpe en territorio brasileño y conseguir un resultado que le permita coronarse campeón en Brasil. El equipo de Mauricio Pellegrino ya sabe lo que es festejar en el Maracaná: en los cuartos de la pasada Copa Sudamericana el equipo del Sur empató 1-1 con Fluminense e hizo valer la victoria conseguida en la Fortaleza para clasificarse a las semis.

En sus últimos partidos, además de vencer a Flamengo, Lanús cayó con Independiente por 2 a 0, empató con los cordobeses de Talleres (1 a 1) e Instituto (2 a 2) y derrotó a Unión de Santa Fe por 2 a 1. Recordemos que a raíz de este compromiso internacional, el Granate no disputó las últimas dos fechas del Torneo Apertura de la Liga Profesional (este fin de semana pasado debía enfrentar a Argentinos Juniors y en la fecha que se esta desarrollando esta semana le tocaba jugar contra Boca).