En la previa al clásico rosarino, Newell's confirmó a su nuevo DT

Newell's Old Boys de Rosario tuvo un muy mal arranque en el Torneo Apertura 2026 ya que la dupla de entrenadores conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, cuyo último antecedente había sido el campeonato logrado con Platense, dejó su cargo apenas transcurridas seis fechas por no haber sacado siquiera algún triunfo.

En ese contexto, en la mañana del jueves la entidad rosarina confirmó los rumores que indicaban que a Rosario llegaría Frank Darío Kudelka para dirigir a la Lepra y lo anunció como el nuevo conductor de un equipo que en la noche del miércoles profundizó su crisis y cayó contra Estudiantes como local por 2-0.

"Le damos la bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente de nuestra institución. ¡Vamos con todo!", expresa el comunicado de la Lepra al revelar el nombre del nuevo DT.

Kudelka, de último paso por Huracán, transitará su segunda etapa al frente de Newell´s, donde ya trabajó entre 2019 y 2021. Fueron 41 partidos con 17 triunfos, 13 empates y 15 derrotas. Su primer desafío consistirá nada menos que en el clásico rosarino, ya que deberá medirse con Rosario Central en el Coloso de Parque Independencia, el próximo domingo.

El conjunto rojinegro marcha último en la Zona A, con apenas 2 puntos producto de dos empates y cinco caídas.

Quiénes son los técnicos que dejaron su cargo en estas seis fechas del Apertura

Luego del partido ante Vélez, que terminó con derrota 1-0, el Marcelo Gallardo se tomó 24 horas para llegar a la decisión de ponerle punto final a su segundo ciclo en el Millonario. Ante Banfield, por la fecha siete será su último partido para el técnico más exitoso en la historia del club por lo que estará presente en las primeras siete fechas del torneo antes de dejar su cargo.

Por su parte, la dupla integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez duró apenas seis partidos en Newell's Old Boys que ha tenido un arranque de año para el olvido. Cosecharon cuatro derrotas y dos empates. Tras el 0-3 contra Banfield, la dirigencia leprosa decidió echarlos.

Eduardo Domínguez es el único de esta lista que no se fue por malos resultados. Se marchó de Estudiantes luego de ser contratado por el Atlético Mineiro de Brasil. En total, dirigió al Pincha en 164 partidos, obteniendo 75 triunfos, 44 empates y 44 derrotas. Ganó cinco títulos y asumirá Alexander Medina en su lugar.

Daniel Oldrá fue el primer entrenador en perder su trabajo en este torneo. Se marchó de Instituto de Córdoba tras dos derrotas consecutivas en el arranque del torneo ante Vélez y Platense. De común acuerdo con la dirigencia, dieron por finalizado el ciclo. 22 partidos en total: ganó cuatro, empató nueve y perdió la misma cantidad. Fue reemplazado por el Traductor Flores.

Y el caso más reciente es el de Hugo Colace, cuyo ciclo al frente de Atlético Tucumán llegó a su fin tras la derrota 3-1 frente a Belgrano en Córdoba. La comisión directiva tomó la decisión de destituirlo inmediatamente después del partido y ya trabaja contrarreloj para encontrar reemplazante de cara al duelo ante Racing, en el Monumental José Fierro.