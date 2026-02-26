Fuerte gesto de los referentes: el abrazo a Gallardo tras los goles de River

Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi fueron a buscar al Muñeco para festejar tras convertir ante Banfield.

La victoria 3-1 de River ante Banfield quedó en segundo plano por la despedida de Marcelo Gallardo del Millonario. El entrenador dirigió el último partido de su segundo ciclo, tras anunciar su renuncia a principios de la semana, tras no haber logrado revertir la mala situación futbolística del equipo.

Más allá de la situación con el público, que ovacionó con efusividad al Muñeco y reprobó a los jugadores con silbidos y canciones, estaba la especulación de cómo había quedado la relación entre el DT y los futbolistas , tras fuertes rumores de una pelea en el vestuario en el partido ante Vélez.

Los referentes del equipo eran los máximos apuntados por los hinchas, por un bajo nivel y por los fuertes rumores que se difundieron sobre que le habían soltado la mano al entrenador.

Con este marco, Lucas Martínez Quarta no dudo y tuvo un lindo gesto con Gallardo tras marcar el 1-0 de cabeza: fue directamente al banco de suplentes para festejar con el entrenador, con quien se fundió en un fuerte abrazo.

El gol de Lucas Martínez Quarta para el 1-0 de River contra Banfield. Festejo y abrazo con Marcelo Gallardo incluido.pic.twitter.com/iVZfU1LkbW — VSports Team (@VSportsTM) February 26, 2026

Lo mismo hizo Driussi al marcar el 2-1 al inicio del segundo tiempo: festejo y abrazo con el entrenador. El delantero acumulaba críticas por las múltiples lesiones que tuvo desde su vuelta al club, que pagó una alta suma de dinero para su regreso.

¡¡UN GESTO PATERNAL CON UNO DE LOS TANTOS PIBES QUE HIZO DEBUTAR!! ¡¡SEBA DRIUSSI DEJÓ ATRÁS SU SEQUÍA GOLEADORA Y SE FUNDIÓ EN UN ABRAZO ETERNO CON EL MUÑECO GALLARDO!! pic.twitter.com/3QlQnEDjzi — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2026

Martínez Quarta y la despedida de Gallardo

El abrazo del defensor tiene un profundo trasfondo, si es verdad lo que trascendió en los últimos días en los medios periodísticos sobre lo ocurrido tras el anuncio de la renuncia del Muñeco.

En ESPN F90, el programa del Pollo Vignolo, le consultaron a Gustavo Yarroch, que cubre el día a día de River, si era cierta la versión de que un futbolista se había quebrado cuando Gallardo le informó al plantel su decisión.

"LUCAS MARTÍNEZ QUARTA SE PUSO A LLORAR DELANTE DE GALLARDO CUANDO SE ENTERÓ QUE SE IBA"



Gustavo Yarroch contó una intimidad que sucedió en el plantel de River, durante esta semana.



Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Nrts1nFHXz — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 26, 2026

El periodista contó que ese jugador fue Lucas Martínez Quarta, quien debutó en primera de la mano de Gallardo. El defensor es uno de los cinco o seis jugadores más cuestionados por los hinchas debido a sus malos rendimientos.

El defensor fue autocrítico tras la victoria ante Banfield y declaró: "Le pedí perdón a Marcelo porque le fallamos" y añadió que les va a "quedar la espina" por la forma en que Gallardo se fue del cargo.

"LE PEDÍ PERDÓN A MARCELO PORQUE LE FALLAMOS"



El Chino Martínez Quarta contó que se disculpó con Gallardo y explicó los motivos



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XqZllfgyF0 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026

La despedida del presidente de River a Gallardo en redes sociales

Stefano Di Carlo, presidente de River, le dedicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram: "Por tu amor y compromiso por River. Por hacernos felices y cambiar la historia para siempre. Por tu calidad humana y profesional. Por tu grandeza. Por ser River. Gracias, Marcelo".

"Por tu amor y compromiso por River. Por hacernos felices y cambiar la historia para siempre. Por tu calidad humana y profesional. Por tu grandeza. Por ser River. Gracias, Marcelo."

Di Carlo le había mostrado un fuerte apoyo a Gallardo, tras renovar su contrato ni bien asumió la presidencia del club, a pesar del mal momento futbolístico que ya atravesaba el equipo. Esto se dio en la previa del superclásico, que luego River perdería 2-0 con un flojo rendimiento de varios futbolistas.

Tras la derrota ante Vélez en la fecha anterior del Torneo Apertura, la información de diferentes partidarios consistía en que el DT había pedido un tiempo para pensar en su continuidad, y que sería él quien decidiría su futuro, ya que desde la dirigencia no pensaban en terminar su contrato. Finalmente, el lunes pasado el Muñeco terminó anunciando su salida, con especulaciones abiertas sobre el papel directivo en esta.