El mensaje del presidente de River a Gallardo a horas de su despedida

A través de sus redes sociales, Stefano Di Carlo le dedicó unas palabras al entrenador del Millonario.

Fueron días movidos para el mundo River desde que, a través de un video en redes sociales, Marcelo Gallardo anunciara su decisión de no continuar en el cargo de entrenador. En un ciclo desgastado y con pocos resultados, el entrenador dará un paso al costado y dirigirá ante Banfield, su último partido en el banco del Millonario.

Aunque el Muñeco habría pedido expresamente no hablar ni recibir una plaqueta de conmemoración (lo que si pasó cuando Martín Demichelis se fue del cargo), se espera que el Monumental sea una fiesta para homenajear a uno de los entrenadores más ganadores de la historia de la institución.

Los hinchas hablarán en el estadio, pero el que no quiso evitar una despedida fue Stefano Di Carlo, presidente de River, que le dedicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram: "Por tu amor y compromiso por River. Por hacernos felices y cambiar la historia para siempre. Por tu calidad humana y profesional. Por tu grandeza. Por ser River. Gracias, Marcelo ".

La relación de Di Carlo con Marcelo Gallardo

El presidente Stefano Di Carlo asumió en noviembre del año pasado, sucediendo a Jorge Brito en el cargo. Su llegada al cargo coincidió con un flojo momento del equipo, que venía de ser eliminado por Palmeiras en la Copa Libertadores y encadenaba varias derrotas en el ámbito local.

A pesar del mal momento, en la previa del Superclásico en cancha de Boca -que terminó siendo derrota por 2-0- el presidente decidió renovar el contrato de Marcelo Gallardo por una temporada, declarando en conferencia todo su apoyo al Muñeco: "Nuestro proyecto de fútbol se llama Marcelo Gallardo. Los proyectos se sostienen en los malos momentos".

El mismo Gallardo había sido contundente en aquella conferencia de renovación, asegurando que "no iba a salir corriendo por un mal año deportivo".

"YO SOY UN PIBE DE RIVER, NO VOY A SALIR CORRIENDO. EL QUE ESPECULABA CON MI SALIDA NO ENTIENDE NADA"

Marcelo Gallardo sobre su renovación de contrato con el Millonario



Marcelo Gallardo sobre su renovación de contrato con el Millonario pic.twitter.com/JztWUeOrDr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 5, 2025

Tras la derrota ante Vélez en la fecha anterior del Torneo Apertura, la información de diferentes partidarios consistía en que el DT había pedido un tiempo para pensar en su continuidad, y que sería él quien decidiría su futuro, ya que desde la dirigencia no pensaban en terminar su contrato. Finalmente, el lunes pasado el Muñeco terminó anunciando su salida, con especulaciones abiertas sobre el papel directivo en esta.

Las dos glorias de Boca que apoyaron a Gallardo a horas de su salida

El mensaje de despedida de Gallardo repercutió ampliamente en el mundo River por el cariño de los hinchas a la figura del entrenador que lo llevó a una de sus máximas alegrías. Aunque también hubo apoyo con figuras ligadas a la vereda rival: Guillermo Barros Schelotto y Óscar Córdoba.

El Mellizo fue consultado en conferencia de prensa y destacó: "Lamento la situación de Gallardo, no la comparto porque creo que siempre hay que respetar los contratos"

"LAMENTO LA SITUACIÓN DE GALLARDO, NO LA COMPARTO PORQUE CREO QUE SIEMPRE HAY QUE TRATAR DE RESPETAR LOS CONTRATOS", GUILLERMO BARROS SCHELOTTO, sobre la salida del Muñeco de River

Por su parte, el ex arquero se deshizo de elogios hacia el Muñeco en diálogo con DSports: "Para mí uno de los mejores técnicos que ha podido pasar por la historia de River. Lo demostró con títulos, ventas y con el reconocimiento de este equipo".