Hernán Crespo respondió sobre la posibilidad de llegar a River para reemplazar a Gallardo

El entrenador de Sao Paulo fue contundente al hablar sobre los rumores de una posible llegada al millonario.

Hernán Crespo sonó en el mundo River para ser el reemplazante de Marcelo Gallardo en el rol de entrenador luego de la inesperada renuncia anunciada en un video expuesto en las redes sociales del club. En la danza de nombre el actual entrenador de Sao Paulo tomó fuerza en el rol pero hay un candidato que parece estar un paso adelante.

En la antesala al duelo de este miércoles ante Coritiba, el entrenador fue consultado sobre la situación: “Todos conocen mi historia en River Plate. Para mí, es un gigante del fútbol mundial, igual que Sao Paulo. Ese interés es un reconocimiento a mi trabajo. Lo tomo con calma, enfocado en mi labor, estoy aquí, es un placer estar aquí, un placer trabajar aquí, y nada más ”.

Luego el periodista de Prime Video Sport Brasil le preguntó si estaba "todo en orden". Crespo fue contundente: “Todo en orden. Estamos enfocados en el Brasileirao, también después en el Paulistao. Es una gran oportunidad que construimos con mucho esfuerzo. Así que, ¿por qué no aprovechar para vivir esta experiencia? ”.

Las palabras llevaron calma en Brasil mientras que el millonario avanza rápidamente por Eduardo Coudet, quien actualmente tiene contrato con el Alavés de España.

El elegido por River: estos son los números del Chacho Coudet en el fútbol argentino

El director técnico Eduardo “Chacho” Coudet es el principal apuntado por la dirigencia de River para reemplazar a Marcelo Gallardo y en caso de que se de su arribo, tendrá su tercera experiencia en el fútbol argentino.

La carrera de Coudet como director técnico comenzó en 2015, cuando dirigió a Rosario Central. En su primer año el “Canalla” tuvo un muy buen desempeño, ya que terminó tercero en el Campeonato de Primera División, donde pelearon hasta el final, y además llegó hasta el partido decisivo de la Copa Argentina, en el que perdieron con muchísima polémica ante Boca.

En 2016, el equipo rosarino llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores bajo el mando del “Chacho”, aunque fue eliminado de manera agónica por Atlético Nacional de Colombia, que terminaría ganando el torneo de clubes más importante de América.

Sin embargo, la derrota 4-3 frente a River en la final de la Copa Argentina y las flojas campañas en el torneo local provocaron el fin del ciclo de Coudet en Rosario Central. Luego de un frustrado paso por el Tijuana de México, Coudet volvió al fútbol argentino en 2018 para dirigir a Racing.

chacho-coudet-esta-cerca-de-ser-el-nuevo-dt-de-river-reuters-NHDWV2QNQJFLDGKZZN2QG63ANY

El funcionamiento llegó de manera inmediata, aunque el equipo flaqueaba en los momentos importantes. Prueba de esto fue la derrota ante Colón de Santa Fe en un partido donde si ganaba clasificaba a la Copa Libertadores del año siguiente y la eliminación en la primera ronda de la Copa Argentina.

Además, este ciclo estuvo marcado por los papelones constantes frente a River, que lo goleó 3-0 en la Copa Libertadores 2018 y 6-1 en la Superliga durante el 2019.

De todas maneras, su periodo en la “Academia” es recordado por los hinchas por los títulos en la Superliga 2018/19, donde sus dirigidos hicieron una campaña impresionante, y en el Trofeo de Campeones 2019, que marcó la despedida de Coudet del equipo de Avellaneda.

La carrera del “Chacho” Coudet como director técnico podría continuar en River, donde es visto con muy buenos ojos por sus dirigentes. Pero hay una gran traba: actualmente está en el Alavés de España, por lo que tendría que arreglar su salida de allí.

Los número de Coudet como director técnico en el fútbol argentino

Rosario Central:

81 partidos

37 victorias

26 empates

18 derrotas

Dos finales perdidas (Copa Argentina 2015 y 2016)

Racing: