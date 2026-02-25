River recibe a Banfield en la despedida de Gallardo: hora, formaciones y TV

El Muñeco renunció luego de la derrota del pasado domingo ante Vélez y tendrá una última función frente a los hinchas del Millonario.

River recibirá este jueves a Banfield , por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Apertura , en un partido que marcará el final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como director técnico del “Millonario”.

El encuentro, que está programado para las 19:30 , se llevará a cabo en el estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Ariel Penel.

River llega a este encuentro en un flojísimo momento, ya que acumula tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y la sequía de triunfos se extiende a cuatro encuentros porque previamente había empatado con Rosario Central.

Es por esto que el equipo de Núñez está 10° en la Zona B con solo siete unidades, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Esta grave situación deportiva derivó en la renuncia de Gallardo, quien anunció que el partido de este jueves será el último suyo como director técnico de River, lo que dará fin a un muy flojo segundo ciclo en la institución.

Durante el encuentro se espera que el hincha haga sentir su disconformidad con los jugadores y la dirigencia, mientras que reconocería a una figura como Gallardo, que es el DT más ganador en la historia del club.

Banfield, por su parte, viene de tener una muy buena actuación en la última fecha ante Newell´s, equipo al que goleó 3-0 para escalar hasta la octava posición en la Zona B con siete unidades.

Las posibles formaciones de River y Banfield

Torneo Apertura

Zona B - fecha 7

River - Banfield

Estadio: Monumental

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Ariel Penel

Hora: 19:30. TV: TNT Sports Premium

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisandro Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Coudet, el elegido para ser el próximo técnico de River

River avanzó fuerte y estaría cerca de cerrar la llegada del entrenador Eduardo “Chacho” Coudet como el sucesor de Marcelo Gallardo, quien anunció que dejará el cargo luego del partido ante Banfield del próximo jueves en el Estadio Monumental.

La dirigencia del “Millonario”, encabezada por Stefano Di Carlo, se contactó con el entorno del director técnico, llegó a un acuerdo de palabra y solo restaría definir su salida del Deportivo Alavés de España.

La urgencia del elenco de Núñez por hallar al reemplazante del “Muñeco” surge de la necesidad de conseguir buenos resultados para escalar posiciones en el Torneo Apertura y llegar de la mejor manera al comienzo de la Copa Sudamericana.

Las rápidas conversaciones se dieron entre la Comisión Directiva de River y Christian Bragarnik, representante de Coudet. Tras breves charlas, las partes se pusieron de acuerdo en los números y todo estaría encaminado para que “Chacho” continúe su carrera en la Banda.

El último eslabón en las negociaciones sería concretar la salida del entrenador del elenco español. En principio, dicha situación no sería un problema, a pesar de que el vínculo con Alavés se extiende hasta mediados del 2026 y no cuenta con cláusula de rescisión.